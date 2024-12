Gli usi proposti comprendono

Sollievo del dolore, ad esempio dopo le procedure chirurgiche o dentali

Sollievo della nausea e del vomito che si verificano comunemente in gravidanza oppure dopo un intervento chirurgico o la chemioterapia

Trattamento di dipendenze, sindrome del tunnel carpale, fibromialgia, cefalea, lombalgia, affaticamento e dolore articolare

La ricerca sull’agopuntura è intrinsecamente difficile da condurre. Il metodo del cieco (il che significa che né i soggetti della ricerca né i medici sanno a chi sia stato assegnato un determinato trattamento) presenta delle difficoltà negli studi sull’agopuntura. La cosiddetta agopuntura placebo (inserimento di aghi in punti diversi da quelli usati in agopuntura) spesso esercita pressione su punti di agopressione, rendendo difficile la misurazione degli effetti dell’agopuntura. In alcune zone, soprattutto in Cina, gli studi sull’agopuntura pubblicati tendono a indicare un effetto maggiormente positivo. È possibile che ciò rifletta un pregiudizio, ma anche che gli operatori sanitari pratichino lo schema completo di medicina tradizionale cinese del quale l’agopuntura è solo un componente.

L’agopuntura è efficace nel trattamento di varie patologie e sintomi, anche se sono necessari ulteriori studi. Confrontare l’agopuntura con la pratica di controllo dell’agopuntura placebo è complicato perché la terapia di confronto è comunque una pratica di rilassamento eseguita da un operatore. Nell’agopuntura, il placebo può consistere nell’uso di guaine opache che contengono un ago smussato o uno stuzzicadenti che viene premuto contro la pelle, ma non viene inserito. Questo, però, eserciterebbe comunque pressione sui punti di agopuntura. Molti centri medici universitari e organizzazioni sanitarie, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, continuano a ricercare ed esplorare l’efficacia dell’agopuntura.