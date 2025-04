I magneti, in particolare, vengono utilizzati per il trattamento di diversi disturbi muscoloscheletrici e del dolore. I magneti sono commercializzati all’interno di indumenti, gioielli e materassi per alleviare il dolore.

La magnetoterapia statica rimane scientificamente non provata, soprattutto per alleviare il dolore, una delle sue applicazioni più comuni. Alcuni studi ben progettati sui magneti statici indicano che non sono efficaci per il dolore cronico, l’osteoartrite e l’artrite reumatoide.