गर्भावस्था जटिलताओं के लिए जोखिम कारक

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Sexually Transmitted Diseases During Pregnancy: यह वेब साइट गर्भावस्था और यौन संचारित संक्रमणों (STI), सांख्यिकी (विभिन्न STI के प्रसार और गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं पर उनके प्रभाव के लिंक सहित), और विभिन्न STI के उपचार के लिंक के बारे में एक तथ्य पत्रक के लिंक प्रदान करती है। यह गर्भावस्था और STI के बारे में सामान्य जानकारी के लिंक भी प्रदान करती है।