चिकनगुनिया वायरस का रोग एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो बुखार और जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। लोगों को आमतौर पर बुखार और जोड़ों का गंभीर दर्द होता है। चिकनगुनिया रोग का निदान करने के लिए...