आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन के बारे में सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना
आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन (AMD या ARMD) वयोवृद्ध वयस्कों के बीच सबसे आम रेटिना की बीमारियों में से एक है। इससे पूरी तरह से नज़र नहीं जाती, लेकिन AMDरेटिना के बीच के हिस्से में नज़र को...
चिकनगुनिया रोग
चिकनगुनिया वायरस का रोग एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो बुखार और जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। लोगों को आमतौर पर बुखार और जोड़ों का गंभीर दर्द होता है। चिकनगुनिया रोग का निदान करने के लिए...
नोरोवायरस गैस्ट्रोएन्टेराइटिस
गैस्ट्रोएन्टेराइटिस पेट और छोटी तथा बड़ी आंतों की परत में सूजन है। यह नोरोवायरस के कारण हो सकता है। नोरोवायरस बहुत संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आमतौर पर, लोगों को...