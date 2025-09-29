Media Image
आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन के बारे में सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना

Sonia Mehta
MD, Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University;
आयु से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन (AMD या ARMD) वयोवृद्ध वयस्कों के बीच सबसे आम रेटिना की बीमारियों में से एक है। इससे पूरी तरह से नज़र नहीं जाती, लेकिन AMDरेटिना के बीच के हिस्से में नज़र को...
चिकनगुनिया रोग

Stefania Carmona
MD, University of Alabama at Birmingham;
चिकनगुनिया वायरस का रोग एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो बुखार और जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। लोगों को आमतौर पर बुखार और जोड़ों का गंभीर दर्द होता है। चिकनगुनिया रोग का निदान करने के लिए...
नोरोवायरस गैस्ट्रोएन्टेराइटिस

Jonathan Gotfried
MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University;
गैस्ट्रोएन्टेराइटिस पेट और छोटी तथा बड़ी आंतों की परत में सूजन है। यह नोरोवायरस के कारण हो सकता है। नोरोवायरस बहुत संक्रामक है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आमतौर पर, लोगों को...
