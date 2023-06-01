Übersicht des Nephritischen Syndroms

Das nephritische Syndrom ist durch Hämaturie, verschiedene Stufen der Proteinurie, gewöhnlich dysmorphe Erythrozyten und oft Erythrozytenzylinder bei der mikroskopischen Untersuchung des Urinsediments gekennzeichnet. Oft sind auch ≥ 1 der folgenden Anzeichen vorhanden: Ödeme, Hypertonie, erhöhtes Serumkreatinin und Oligurie. Das nephritische Syndrom hat sowohl primäre als auch sekundäre Ursachen. Die Diagnose wird aufgrund der Anamnese und der körperlichen Untersuchung und manchmal mittels Nierenbiopsie gestellt. Behandlung und Prognose variieren je nach Ursache.

(Siehe auch Übersicht über die Glomeruläre Störungen.)

Das nephritische Syndrom ist die Manifestation einer glomerulären Entzündung (Glomerulonephritis) und kommt in jedem Alter vor. Die Ursachen unterscheiden sich je nach Alter (siehe Tabelle Glomeruläre Erkrankungen nach Alter und Erscheinungsbild), und die Mechanismen unterscheiden sich je nach Ursache. Das Syndrom kann sein

Akut (Serum-Kreatinin steigt über viele Wochen oder weniger)

Chronische (Niereninsuffizienz kann sich über Jahre entwickeln)

Nephritisches Syndrom kann auch sein

Primär (idiopathisch)

Sekundär

Tabelle Ursachen der Glomerulonephritis Tabelle

Akute Glomerulonephritis Die postinfektiöse Glomerulonephritis ist der Prototyp der akuten Glomerulonephritis, sie kann aber auch durch andere Glomerulopathien und systemische Erkrankungen wie systemische rheumatische Erkrankungen und hämatologische Dyskrasien verursacht werden (siehe Tabelle Ursachen der Glomerulonephritis). Die rasch progressive Glomerulonephritis (RPGN) ist ein akutes Glomerulonephritis, das aus den sekundären Folgeerscheinungen der entzündlichen (crescenterischen) Glomerulonephritis resultiert, von der es viele Ursachen gibt. RPGN ist eine pathologische Diagnose.