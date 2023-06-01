skip to main content
Übersicht des Nephritischen Syndroms

VonFrank O'Brien, MD, Washington University in St. Louis
Reviewed ByNavin Jaipaul, MD, MHS, Loma Linda University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Juni 2023
Das nephritische Syndrom ist durch Hämaturie, verschiedene Stufen der Proteinurie, gewöhnlich dysmorphe Erythrozyten und oft Erythrozytenzylinder bei der mikroskopischen Untersuchung des Urinsediments gekennzeichnet. Oft sind auch 1 der folgenden Anzeichen vorhanden: Ödeme, Hypertonie, erhöhtes Serumkreatinin und Oligurie. Das nephritische Syndrom hat sowohl primäre als auch sekundäre Ursachen. Die Diagnose wird aufgrund der Anamnese und der körperlichen Untersuchung und manchmal mittels Nierenbiopsie gestellt. Behandlung und Prognose variieren je nach Ursache.

(Siehe auch Übersicht über die Glomeruläre Störungen.)

Das nephritische Syndrom ist die Manifestation einer glomerulären Entzündung (Glomerulonephritis) und kommt in jedem Alter vor. Die Ursachen unterscheiden sich je nach Alter (siehe Tabelle Glomeruläre Erkrankungen nach Alter und Erscheinungsbild), und die Mechanismen unterscheiden sich je nach Ursache. Das Syndrom kann sein

  • Akut (Serum-Kreatinin steigt über viele Wochen oder weniger)

  • Chronische (Niereninsuffizienz kann sich über Jahre entwickeln)

Nephritisches Syndrom kann auch sein

  • Primär (idiopathisch)

  • Sekundär

Tabelle
Ursachen der Glomerulonephritis

Typ

Beispiele

Primär

Idiopathisch

Fibrilläre und immunotaktoide GN

Idiopathische halbmondförmige GN

IgA-Nephropathie

Membranoproliferative GN

Sekundär

Bakteriell*

Gruppe A Beta-Streptokokken-Infektion

Mycoplasmainfektion

Neisseria meningitidis-Infektion

Salmonella typhi-Infektion

Staphylokokkeninfektionen (insbesondere bakterielle Endokarditis)

Streptococcus pneumoniae-Infektion

Viszerale Abszesse (aufgrund von Escherichia coli oder Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, oder Clostridium sp)

Parasitär*

Malaria (durch Plasmodium falciparum oder P. malariae)

Schistosomiasis (durch Schistosoma mansoni)

Viral*

Infektion mit Coxsackievirus

Infektion mit Zytomegalievirus

Infektion mit Epstein-Barr-Virus

Hepatitis B

Hepatitis C

Herpes zoster

Masern

Mumps

Varizellen

Andere infektiöse und postinfektiöse Ursachen

Pilzinfektionen (aufgrund Candida albicans [candidiasis] oder Coccidioides immitis [cocciodiomycosis])

Rickettsieninfektion

Systemische rheumatische Erkrankungen

Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis

Granulomatose mit Polyangiitis

IgA-assoziierte Vaskulitis

Mikroskopische Polyangiitis

Polyarteriitis nodosa

Systemischer Lupus erythematodes

Medikamenteninduzierte Störungen

Systemischer Lupus erythematodes (aufgrund von Hydralazin oder Procainamid)

Hämolytisch-urämisches Syndrom (aufgrund von Chinin, Cisplatin, Gemcitabin oder Mitomycin)

Hämatologische Dyskrasie

Gemischte IgG-IgM Kryoglobulinämie

Serumkrankheit

thrombotisch-thrombozytopenische Purpura/hämolytisch-urämisches Syndrom

Glomerulumbasalmembrane Krankheiten

Goodpasture-Syndrom

Erbkrankheiten

Alport-Syndrom

Syndrom der dünnen Basalmembran

* Infektiöse und postinfektiöse Ursachen.

GN = Glomerulonephritis; IgA = Immunglobulin A; IgM = Immunglobulin M; SLE = systemischer Lupus erythematodes.

Akute Glomerulonephritis

Die postinfektiöse Glomerulonephritis ist der Prototyp der akuten Glomerulonephritis, sie kann aber auch durch andere Glomerulopathien und systemische Erkrankungen wie systemische rheumatische Erkrankungen und hämatologische Dyskrasien verursacht werden (siehe Tabelle Ursachen der Glomerulonephritis).

Die rasch progressive Glomerulonephritis (RPGN) ist ein akutes Glomerulonephritis, das aus den sekundären Folgeerscheinungen der entzündlichen (crescenterischen) Glomerulonephritis resultiert, von der es viele Ursachen gibt. RPGN ist eine pathologische Diagnose.

Chronische Glomerulonephritis

Die chronische Glomerulonephritis weist ähnliche Merkmale wie die akute Glomerulonephritis auf, entwickelt sich jedoch langsam und kann eine leichte bis mittlere Proteinurie verursachen. Beispiele sind

