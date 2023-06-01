Übersicht des Nephritischen Syndroms

Das nephritische Syndrom ist durch Hämaturie, verschiedene Stufen der Proteinurie, gewöhnlich dysmorphe Erythrozyten und oft Erythrozytenzylinder bei der mikroskopischen Untersuchung des Urinsediments gekennzeichnet. Oft sind auch ≥ 1 der folgenden Anzeichen vorhanden: Ödeme, Hypertonie, erhöhtes Serumkreatinin und Oligurie. Das nephritische Syndrom hat sowohl primäre als auch sekundäre Ursachen. Die Diagnose wird aufgrund der Anamnese und der körperlichen Untersuchung und manchmal mittels Nierenbiopsie gestellt. Behandlung und Prognose variieren je nach Ursache.
Das nephritische Syndrom ist die Manifestation einer glomerulären Entzündung (Glomerulonephritis) und kommt in jedem Alter vor. Die Ursachen unterscheiden sich je nach Alter (siehe Tabelle Glomeruläre Erkrankungen nach Alter und Erscheinungsbild), und die Mechanismen unterscheiden sich je nach Ursache. Das Syndrom kann sein
Akut (Serum-Kreatinin steigt über viele Wochen oder weniger)
Chronische (Niereninsuffizienz kann sich über Jahre entwickeln)
Nephritisches Syndrom kann auch sein
Primär (idiopathisch)
Sekundär
Ursachen der Glomerulonephritis
Typ
Beispiele
Primär
Idiopathisch
Fibrilläre und immunotaktoide GN
Idiopathische halbmondförmige GN
Sekundär
Bakteriell*
Gruppe A Beta-Streptokokken-Infektion
Neisseria meningitidis-Infektion
Staphylokokkeninfektionen (insbesondere bakterielle Endokarditis)
Streptococcus pneumoniae-Infektion
Viszerale Abszesse (aufgrund von Escherichia coli oder Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, oder Clostridium sp)
Parasitär*
Malaria (durch Plasmodium falciparum oder P. malariae)
Schistosomiasis (durch Schistosoma mansoni)
Viral*
Infektion mit Zytomegalievirus
Infektion mit Epstein-Barr-Virus
Andere infektiöse und postinfektiöse Ursachen
Pilzinfektionen (aufgrund Candida albicans [candidiasis] oder Coccidioides immitis [cocciodiomycosis])
Systemische rheumatische Erkrankungen
Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis
Granulomatose mit Polyangiitis
Medikamenteninduzierte Störungen
Systemischer Lupus erythematodes (aufgrund von Hydralazin oder Procainamid)
Hämolytisch-urämisches Syndrom (aufgrund von Chinin, Cisplatin, Gemcitabin oder Mitomycin)
Hämatologische Dyskrasie
Gemischte IgG-IgM Kryoglobulinämie
Serumkrankheit
thrombotisch-thrombozytopenische Purpura/hämolytisch-urämisches Syndrom
Glomerulumbasalmembrane Krankheiten
Erbkrankheiten
* Infektiöse und postinfektiöse Ursachen.
GN = Glomerulonephritis; IgA = Immunglobulin A; IgM = Immunglobulin M; SLE = systemischer Lupus erythematodes.
Akute Glomerulonephritis
Die postinfektiöse Glomerulonephritis ist der Prototyp der akuten Glomerulonephritis, sie kann aber auch durch andere Glomerulopathien und systemische Erkrankungen wie systemische rheumatische Erkrankungen und hämatologische Dyskrasien verursacht werden (siehe Tabelle Ursachen der Glomerulonephritis).
Die rasch progressive Glomerulonephritis (RPGN) ist ein akutes Glomerulonephritis, das aus den sekundären Folgeerscheinungen der entzündlichen (crescenterischen) Glomerulonephritis resultiert, von der es viele Ursachen gibt. RPGN ist eine pathologische Diagnose.
Chronische Glomerulonephritis
Die chronische Glomerulonephritis weist ähnliche Merkmale wie die akute Glomerulonephritis auf, entwickelt sich jedoch langsam und kann eine leichte bis mittlere Proteinurie verursachen. Beispiele sind
Hereditäre Nephritis (Alport-Syndrom)