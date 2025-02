Entzündung und Infektion können sich auf die Lungenbläschen (Alveolen) ausweiten und zu Lungenentzündung (Pneumonie), Vernarbungen und dem Verlust von funktionsfähigem Lungengewebe führen (siehe auch Überblick über das Atemsystem). In schweren Fällen belasten die Vernarbung und der Verlust von Lungengewebe letztlich die rechte Herzkammer, da das Herz versucht, Blut durch das krankhaft veränderte Lungengewebe zu pumpen. Diese Überlastung kann zu einer Art Herzinsuffizienz führen, die Cor pulmonale genannt wird.

Sehr schwere (fortgeschrittene) Fälle von Bronchiektasen treten häufiger bei Patienten mit fortgeschrittener Mukoviszidose und in Gebieten auf, in denen Menschen in beengten Verhältnissen leben und/oder keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, und bei Personen mit Tuberkulose. Bei sehr schweren Bronchiektasen kann die Atmung so stark beeinträchtigt sein, dass es im Blut zu einem zu niedrigen Sauerstoff- und/oder zu hohen Kohlendioxidspiegel kommt, ein Zustand, der als respiratorische Insuffizienz bezeichnet wird.