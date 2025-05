Manchmal werden im Rahmen einer Bronchoskopie zusätzliche Verfahren durchgeführt, um Proben für eine Untersuchung im Labor zu entnehmen.

Eine bronchoalveoläre Lavage bietet die Möglichkeit, Proben aus den kleineren Atemwegen und den Lungenbläschen (Alveolen) zu entnehmen, die bronchoskopisch nicht betrachtet werden können. Nachdem das Bronchoskop in einen der kleinen Atemwege geschoben wurde, wird darüber Salzlösung eingeflößt. Anschließend wird die mit Zellen und Bakterien angereicherte Flüssigkeit in das Bronchoskop zurückgesaugt. Die Untersuchung dieses Materials unter dem Mikroskop hilft bei der Diagnose von Infektionen und Krebserkrankungen. Die Flüssigkeit kann auch in Behälter mit speziellen Nährböden gegeben und eine Zeit lang stehen gelassen werden, um zu sehen, ob sich die Bakterien vermehren (Kultivierung), womit sich Infektionen besser erkennen lassen.

Eine transbronchiale Lungenbiopsie umfasst die Entnahme einer Gewebeprobe aus der Lunge mit einer durch einen Arbeitskanal im Bronchoskop vorgeschobenen Zange. Das Bronchoskop wird in immer kleinere Atemwege eingeführt, bis es den in Verdacht stehenden Bereich erreicht hat. Mit einem Fluoroskop (einem bildgebenden Gerät, das Strukturen im Innern des Körpers dank Röntgenstrahlung auf einem Bildschirm sichtbar macht) kann der betreffende Bereich identifiziert werden. Eine solche Sichtkontrolle kann auch das Risiko senken, dass die Lunge versehentlich durchbohrt wird und Luft in den Pleuraraum gelangt (Pneumothorax). Die transbronchiale Lungenbiopsie birgt zwar erhöhte Risiken für Komplikationen während der Bronchoskopie, liefert aber oft wichtige zusätzliche Informationen für die Diagnose und kann unter Umständen einen größeren chirurgischen Eingriff überflüssig machen.

Eine transbronchiale Nadelaspiration wird manchmal auch vorgenommen. Bei diesem Verfahren wird eine Nadel durch das Bronchoskop in die Bronchienwand eingeführt. Die Nadel kann unter direkter Visualisierung durch die Wand eines großen Atemwegs oder mithilfe einer Röntgenmaschine zur Visualisierung durch die Wand eines kleinen Atemwegs geführt werden. Dadurch können Zellen von verdächtigen Lymphknoten entnommen und unter dem Mikroskop untersucht werden. Die endobronchiale Ultraschalluntersuchung (EBUS) kann bei der Nadelbiopsie unterstützend eingesetzt werden.

Bei der Bronchiallavage wird eine Salzwasserlösung durch das Bronchoskop injiziert und anschließend wieder aus den Atemwegen abgesaugt. Zellen und andere entnommene Materialien können dann untersucht werden, um eine Lungenerkrankung zu identifizieren. Eine Bronchiallavage ähnelt der bronchoalveolären Lavage, aber mit viel weniger Wasser.

Beim Bürsten der Bronchien wird eine Bürste durch das Bronchoskop vorgeschoben und damit Zellen von besorgniserregenden Bereichen zur Untersuchung abgelöst.

Bei der Navigationsbronchoskopie werden die mittels Computertomografie (CT) erstellten Aufnahmen mithilfe einer Software zu einer „virtuellen“ Karte (in drei Dimensionen) der Lunge zusammengestellt. Die Karte wird verwendet, um einen Weg zu einem Bereich zu finden, von dem eine Biopsieprobe entnommen werden soll, der aber tief (in der Peripherie) in der Lunge liegt. Solche Bereiche sind mit einer Bronchoskopie schwieriger zugänglich als Bereiche, die sich nicht so weit in der Lungenperipherie befinden. Während der Navigationsbronchoskopie können Bilder vom Bronchoskop selbst mit der virtuellen Karte in Echtzeit kombiniert werden, um das Bronchoskop auf dem besten Weg zum anvisierten Bereich zu führen. Elektromagnetische Navigationsbronchoskopie: Sie ist eine Form der Navigationsbronchoskopie, bei der auch Bilder durch ein elektromagnetisches Feld erzeugt werden.