Die pulmonale Hypertonie wird heute nach Ursache der Krankheit in die folgenden fünf Gruppen unterteilt:

Pulmonale arterielle Hypertonie

Linksherzinsuffizienz (Herzinsuffizienz und Herzklappenerkrankung)

Lungenerkrankungen oder niedriger Sauerstoffgehalt im Blut

Chronische Erkrankungen, die dazu führen, dass Blutgerinnsel sich lösen und in die Lunge abwandern

Andere Mechanismen (einschließlich pulmonaler Hypertonie, bei der die Ursache unklar ist)

Die pulmonale arterielle Hypertonie kann durch viele verschiedene Erkrankungen ausgelöst werden. Manchmal tritt sie ohne ersichtlichen Grund auf (idiopathisch). Frauen sind von idiopathischer pulmonaler Hypertonie doppelt so häufig wie Männer betroffen, und das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Diagnose beträgt ca. 35 Jahre. Bei Familien mit dieser Erkrankung wurden eine Reihe von Genmutationen identifiziert. Der tatsächliche Mechanismus, durch den diese vererbten Genmutationen eine pulmonale Hypertonie auslösen, ist noch nicht bekannt. Als Risikofaktoren für die pulmonale arterielle Hypertonie wurden eine Reihe von Medikamenten und Giftstoffen identifiziert. Dazu zählen unter anderem Fenfluramin (und andere verwandte Medikamente zur Gewichtsreduktion), Amphetamine, Proteinkinasehemmer (wie z. B. Dasatinib), Kokain und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs). Wenn SSRIs von schwangeren Frauen nach der 20. Schwangerschaftswoche eingenommen werden, ist das Risiko einer pulmonalen Hypertonie beim Neugeborenen höher als normal. Die pulmonale arterielle Hypertonie kann sich auch bei Menschen mit bestimmten Erkrankungen wie portaler Hypertension, HIV-Infektion, angeborenen Herzerkrankungen, Schistosomiasis und bei systemischen rheumatischen und Autoimmunerkrankungen wie der systemischen Sklerose (Sklerodermie) entwickeln.

Die Linksherzinsuffizienz ist eine der häufigsten Ursachen für eine pulmonale Hypertonie. Sie kann bei einem seit langem vorbestehenden Bluthochdruck oder einer koronaren Herzkrankheit auftreten. Wenn die linke Herzseite das Blut nicht normal in den Körper pumpen kann, staut sich das Blut in der Lunge und der Blutdruck in der Lunge steigt. Die Unfähigkeit des Herzens, sich richtig zu entspannen, kann auch dazu führen, dass das Blut in die Lunge zurückfließt, was zur pulmonalen Hypertonie beiträgt.

Auch Lungenkrankheiten oder niedriger Sauerstoffgehalt im Blut können zu pulmonaler Hypertonie führen. Wenn die Lungenfunktion beeinträchtigt ist, erfordert es höhere Anstrengungen, um das Blut durch sie hindurchzupumpen. Eine der häufigsten Störungen ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Eine COPD zerstört mit der Zeit die Lungenbläschen (Alveolen) zusammen mit den kleinen Blutgefäßen (Kapillaren) in der Lunge. Die wichtigste Ursache einer pulmonalen Hypertonie bei COPD ist die Verengung (Konstriktion) der Lungenarterien, die als Folge von niedrigen Sauerstoffkonzentrationen im Blut auftritt. Andere Erkrankungen, die den Sauerstoffgehalt im Blut vermindern, wie Schlafapnoe oder längere Aufenthalte in großer Höhe, können ebenfalls eine pulmonale Hypertonie verursachen. Weitere Lungenerkrankungen, die zu einer pulmonalen Hypertonie führen können, sind u. a. Lungenfibrose, Mukoviszidose, Sarkoidose und ein zu großer Verlust von Lungengewebe durch eine Operation oder eine Verletzung.

Bestimmte chronische Erkrankungen können wiederholt (chronisch) zu Blutgerinnseln führen. Typischerweise handelt es sich dabei um Blutgerinnsel in den tiefen Beinvenen (die sog. Tiefe Beinvenenthrombose). Die Blutgerinnsel im Bein können sich lösen und durch das Venensystem und die rechte Seite des Herzens wandern, um sich in den Lungenarterien oder den kleineren Verästelungen dieser Arterien in der Lunge festzusetzen, was eine Lungenembolie verursacht. Wenn diese Blutgerinnsel sich nicht wieder richtig auflösen, können die Lungenarterien immer enger und steifer werden. Dies kann zu einer Art der pulmonalen Hypertonie führen, die als chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie bezeichnet wird.

Zu den Ursachen, die eine pulmonale Hypertonie durch andere Mechanismen auslösen, gehören u. a. Bluterkrankungen (z. B. chronische hämolytische Anämie und Sichelzellanämie), systemische Erkrankungen (z. B. chronische Nierenerkrankung, pulmonale Langerhans-Zell-Histiozytose und Lymphangioleiomyomatose).