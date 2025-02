Hochhusten von Blut

Tumoren, die von einem Lungenkrebs stammen, sind eine häufige Ursache bei Menschen über 40 Jahren, die rauchen. Lungenmetastasen von Ursprungstumoren außerhalb der Lunge führen jedoch nur selten zu Bluthusten. Pilzinfektionen mit Aspergillus (Gießkannenschimmel, als Aspergillose bezeichnet) werden zunehmend als Ursache anerkannt, sind jedoch weniger verbreitet als Krebs.

Zu weiteren Ursachen gehören Blutgerinnsel in einer Lungenarterie (Lungenembolie) und seltener Entzündungen der Blutgefäße in der Lunge (Vaskulitis), wie z. B. beim Goodpasture-Syndrom oder der Granulomatose mit Polyangiitis. Herzinsuffizienz und Herzklappenfehler können in seltenen Fällen eine leichte Hämoptyse verursachen.