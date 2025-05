Für eine langfristige Sauerstofftherapie zu Hause gibt es 3 Systeme:

Sauerstoffkonzentratoren

Flüssigsauerstoffsysteme

Druckgassystem

Ein Sauerstoffkonzentrator ist ein elektrisches Gerät, das den Sauerstoff vom Stickstoff in der Luft trennt und dem Patienten mit Lungenerkrankung ermöglicht, Luft mit erhöhtem Sauerstoffgehalt zu atmen. Weil das System den Sauerstoff der Raumluft entzieht, braucht der Patient keine zusätzliche Sauerstoffflasche zu tragen. Obwohl viele der Geräte auch mit Batterie betrieben werden können, sollte der Patient einen gewissen Sauerstoffvorrat haben, falls es zu einem Strom- oder Batterieausfall kommt.

Bei einem Flüssigsauerstoffsystem wird Sauerstoff unter sehr kalten Bedingungen als Flüssigkeit gespeichert. Viel mehr Sauerstoff kann in flüssiger Form als in Gasform gespeichert werden, sodass ein Behälter mit bestimmter Größe viel mehr Flüssigkeit aufnehmen kann. Wenn der Flüssigsauerstoff wieder freigesetzt wird, verwandelt er sich zurück in den gasförmigen Zustand und der Patient kann den Sauerstoff einatmen.

Bei einem Druckgassystem wird der Sauerstoff in einem Metallbehälter unter Druck gespeichert und beim Einatmen freigesetzt.

Die Systeme mit flüssigem oder komprimiertem Sauerstoff benötigen Platz für die relativ großen Sauerstoffbehälter. Diese Sauerstoffbehälter werden regelmäßig von einem Heimpflegeunternehmen nachgefüllt. Außerhalb des Hauses können kleine, tragbare Behälter mit komprimiertem oder flüssigem Sauerstoff oder ein tragbarer Sauerstoffkonzentrator verwendet werden. Jedes der Systeme hat Vor- und Nachteile.

Sauerstoffbehälter sollten stets gut verschlossen werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Da Sauerstoff entzündlich ist und sogar explodieren kann, ist es zudem wichtig, dass der Tank von Zündquellen wie Streichhölzern, Heizgeräten und Haartrocknern ferngehalten wird. Niemand sollte im Haus rauchen, während Sauerstoff verwendet wird.