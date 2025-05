Übersicht über allgemeine Beschwerden bei Neugeborenen

Die NICU (engl. für Neonatal Intensive Care Unit) ist eine Spezialeinrichtung, die über die notwendigen medizinischen Fachkräfte und Technologien für Neugeborene mit verschiedenen Erkrankungen verfügt. Neugeborene können eine spezielle Versorgung benötigen, aufgrund von:

Frühgeburt

Atemstörungen

Niedrigem Blutzucker (Glukose)

Schweren Infektionen (z. B. Sepsis)

Herzprobleme

Metabolische Erkrankungen

Geburtsfehler, die eine spezielle Versorgung oder Operation erfordern

Das Team der Neugeborenen-Intensivstation wird gewöhnlich von Neonatologen (Kinderärzten, die sich auf die Behandlung von Problemen bei Neugeborenen spezialisiert haben) geführt. Die Versorgung wird zu einem großen Teil von speziell für Neugeborene ausgebildeten medizinischen Fachkräften übernommen. Weitere Mitglieder des Teams können Kinderärzte, Atemtherapeuten, Sozialarbeiter, Apotheker, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und andere Fachkräfte sein. Viele Neugeborenen-Intensivstationen haben zudem Ärzte und Studenten in der Ausbildung. Je nach der Versorgung, die das Neugeborene benötigt, werden auch Ärzte mit medizinischer und chirurgischer Spezialausbildung hinzugezogen.

In der Neugeborenen-Intensivstation werden die Babys im Inkubator oder unter einem Heizstrahler versorgt, der sie warm hält, während das Personal sie beobachten und behandeln kann. Die Neugeborenen werden in der Regel mit einem Monitor verbunden, der permanent Herzfrequenz, Atmung, Blutdruck und Sauerstoffgehalt im Blut misst. Zur Dauerkontrolle des Blutdrucks, wiederholten Blutentnahme und Verabreichung von Flüssigkeit und Medikamenten kann ihnen über die Nabelarterie oder -vene ein Katheter gelegt werden.

Es gibt viele unterschiedliche Neugeborenen-Intensivstationen. Einige Neugeborenen-Intensivstationen haben Abteilungen, in denen die Babys in einem großen Saal untergebracht sind, andere haben kleine Räume für nur jeweils ein paar Säuglinge und andere wiederum sind mit Privatzimmern für eine Familie mit ihrem Baby ausgestattet. Unabhängig von der räumlichen Aufteilung bemüht sich das Personal der Neugeborenen-Intensivstation, dem Bedürfnis der Eltern nach Zeit und Raum nachzukommen, damit sie ihr Neugeborenes kennenlernen, seine Persönlichkeit, Vorlieben und Abneigungen, und letztlich die besondere Pflege erlernen können, die sie später zu Hause übernehmen müssen. Die Besuchszeiten sind unterschiedlich, aber in der Regel so flexibel, dass die Familie so viel Zeit mit ihrem Neugeborenen verbringen kann, wie sie möchte. Einige Kliniken haben auch Schlafräume für die Eltern vor Ort oder in der Nähe. Viele Neugeborenen-Intensivstationen (NICU) haben Kameras, mit denen Eltern ihr Baby sehen können, selbst wenn sie nicht auf der Neugeborenen-Intensivstation sind.

Manchmal überfällt die Eltern das Gefühl, ihrem Kind auf der Neugeborenen-Intensivstation nicht viel geben zu können. Für das Neugeborene ist es aber ganz wichtig, dass seine Eltern bei ihm sind, Körperkontakt mit ihm aufnehmen, es streicheln, mit ihm sprechen und ihm etwas vorsingen. Neugeborene kennen die Stimme der Eltern bereits aus dem Mutterleib, und sie lassen sich oft besser durch sie beruhigen als durch das Klinikpersonal. Enger Hautkontakt, die sogenannte Känguru-Pflege, bei der das Neugeborene direkt auf der Brust eines Elternteils liegt, tut dem Kind gut und fördert die Eltern-Kind-Bindung.

Muttermilch reduziert das Risiko für eine nekrotisierende Enterokolitis (eine schwere Darmkrankheit, die bei Frühgeburten auftreten kann) und Infektionen bei zu früh geborenen Säuglingen und bietet einen vielfältigen Nutzen für alle Säuglinge (siehe Vorteile des Stillens). Das Personal auf der Neugeborenen-Intensivstation ermuntert die Mütter immer wieder, direkt zu stillen (dem Baby die Brust zu geben) oder die Muttermilch in einer Flasche bereitzustellen, wenn sie der Säugling verträgt. Je nach ihrem Schwangerschaftsalter und ihren medizinischen Problemen können Säuglinge auf der Neugeborenen-Intensivstation unter Umständen nicht gestillt werden oder aus einer Flasche Muttermilch trinken. In den meisten Fällen können sie jedoch über eine Ernährungssonde, die über die Nase in den Magen eingeführt wird, Muttermilch erhalten. Frühgeburten können noch nicht richtig saugen und sind nicht in der Lage das Ansaugen, Schlucken und Atmen entsprechend zu koordinieren. Voll ausgetragene Säuglinge in der Neugeborenen-Intensivstation können Atemprobleme oder andere Krankheiten haben, die ein Stillen schwierig oder unmöglich machen. Da Muttermilch jedoch eindeutig die beste Nahrung für Neugeborene ist, werden Mütter ermutigt, ihre Muttermilch abzupumpen, damit sie ihrem Baby über eine Ernährungssonde verabreicht oder für eine spätere Anwendung aufbewahrt werden kann. Die meisten Neugeborenen-Intensivstationen bieten Familien die Möglichkeit, ihr Baby mit Muttermilch von einer Spenderin zu füttern. Die Muttermilch kommt von Frauen, die ihre Milch an eine Muttermilchbank spenden. Diese gespendete Milch wird auf Viren und Bakterien untersucht und pasteurisiert. Sie ist für Säuglinge von Vorteil, deren Mutter möglicherweise keine oder nicht genug Milch zu produzieren.

Das NICU-Team versteht, dass die Eltern über den Zustand des Babys, den zu erwartenden Verlauf, den Versorgungsplan und den voraussichtlichen Entlassungstermin immer auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Daher sind regelmäßige Gespräche mit den medizinischen Fachkräften und den Krankenschwestern von Vorteil. Viele NICUs haben außerdem Sozialarbeiter, die bei der Kommunikation mit den Eltern unterstützen und bei der Organisation von familienbezogenen und gesundheitlichen Dienstleistungen helfen.