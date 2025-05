Pneumothorax beim Neugeborenen

Sauerstoff

Manchmal Absaugen der Luft aus der Brusthöhle

Bei Neugeborenen, die keine Symptome zeigen und nur einen kleinen Pneumothorax haben, ist keine Behandlung erforderlich.

Voll ausgetragene Neugeborene mit leichten Symptomen können in ein kleines Zelt gelegt werden, in das Sauerstoff eingeblasen wird (Sauerstoffzelt) oder Sauerstoff durch einen Nasentubus erhalten, der an den Nasenflügeln befestigt wird. So können sie Luft atmen, die mehr Sauerstoff als die normale Raumluft enthält. Die Menge an verabreichtem Sauerstoff reicht in der Regel, um ein ausreichendes Maß an Sauerstoff im Blut aufrechtzuerhalten.

Ist die Atmung mühsam oder sinkt die Sauerstoffsättigung im Blut ab, besonders aber wenn der Blutkreislauf beeinträchtigt wird, muss die Luft schnell aus der Pleurahöhle entfernt werden. Mithilfe einer Nadel und einer Spritze wird die Luft aus dem Brustraum abgelassen. Bei Neugeborenen mit schwerer Atemnot, die eine CPAP erhalten oder künstlich beatmet werden, müssen die Ärzte eventuell über einen Katheter in der Brustwand kontinuierlich Luft aus der Brusthöhle absaugen. Der Absaugkatheter kann meist nach einigen Tagen wieder entfernt werden.

Ein Pneumomediastinum muss nicht behandelt werden.