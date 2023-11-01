Die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Asthma variieren. Es kommt etwas häufiger zu einer Verschlimmerung der Krankheit als zu einer Verbesserung, jedoch treten bei den meisten schwangeren Frauen keine schwerwiegenden Asthmaanfälle auf.
(Siehe auch Asthma.)
Die Auswirkung des Asthmas auf die Schwangerschaft variiert ebenfalls. Handelt es sich aber um schweres Asthma, das schlecht kontrolliert ist, besteht ein erhöhtes Risiko, dass einer der folgenden Fälle eintritt:
Präeklampsie (eine Form von Bluthochdruck, der während einer Schwangerschaft auftritt)
Der Fötus wächst nicht wie erwartet (zu klein für das Gestationsalter).
Komplikationen bei schwangeren Frauen bis hin zum Tod
Für Schwangere mit Asthma kann eine Impfung gegen COVID-19 und gegen Grippe (Influenza) während der Grippesaison besonders wichtig sein.
Wussten Sie ...
Behandlung von Asthma während der Schwangerschaft
Inhalative Bronchodilatatoren und Kortikosteroide
Da sich das Asthma in der Schwangerschaft verändern kann, kann es sein, dass Frauen mit Asthma die Anweisung erhalten, häufiger einen Peak-Flow-Meter zur Überwachung der Atmung zu verwenden. Schwangere Frauen mit Asthma sollten ihren Arzt regelmäßig aufsuchen, damit die Behandlung bei Bedarf angepasst werden kann. Die Aufrechterhaltung einer guten Kontrolle des Asthmas ist von großer Bedeutung. Eine unzureichende Behandlung kann schwerwiegende Probleme zur Folge haben.
Inhalative Bronchodilatatoren (z. B. Salbutamol) und inhalative Kortikosteroide (z. B. Budesonid) können während der Schwangerschaft verwendet werden. Wenn diese Medikamente inhaliert werden, wirken sie vorrangig in der Lunge und haben weniger Auswirkungen auf den Rest des Körpers und den Fötus als bei der oralen Einnahme. Theophyllin (wird oral verabreicht) wird bei einer Schwangerschaft gewöhnlich nicht verwendet.
Kortikosteroide werden nur zur oralen Einnahme verabreicht, wenn andere Behandlungen keinen Erfolg haben. Wenn sich das Asthma plötzlich verschlimmert, wird den betroffenen Frauen während 24 bis 48 Stunden intravenös und anschließend oral ein Kortikosteroid verabreicht.