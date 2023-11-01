Asthma in der Schwangerschaft

Die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Asthma variieren. Es kommt etwas häufiger zu einer Verschlimmerung der Krankheit als zu einer Verbesserung, jedoch treten bei den meisten schwangeren Frauen keine schwerwiegenden Asthmaanfälle auf.

(Siehe auch Asthma.)

Die Auswirkung des Asthmas auf die Schwangerschaft variiert ebenfalls. Handelt es sich aber um schweres Asthma, das schlecht kontrolliert ist, besteht ein erhöhtes Risiko, dass einer der folgenden Fälle eintritt:

Für Schwangere mit Asthma kann eine Impfung gegen COVID-19 und gegen Grippe (Influenza) während der Grippesaison besonders wichtig sein.

Wussten Sie ...