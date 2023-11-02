Rauchen und anderer Tabakkonsum

Tabakkonsum ist ein großes Gesundheitsproblem für den Einzelnen und für die Öffentlichkeit. Der Konsum von Tabak ist für fast jedes Körperorgan schädlich.

Tabak wird aufgrund der Wirkung von Nikotin konsumiert. Nikotin macht, wenn es in die Lunge eingeatmet wird, stark süchtig. Zigarettenrauchen, die gefährlichste Form des Tabakkonsums, ist auch die häufigste Form unter Erwachsenen. Das Rauchen von E-Zigaretten ist die häufigste Form des Tabakkonsums bei Jugendlichen. Ein kleiner Prozentsatz von Rauchern konsumiert Zigarren oder Pfeifen (einschließlich Shisha). Manche Menschen konsumieren Tabak als Kau- oder Schnupftabak.

Rauchen erhöht das Risiko für Herzinfarkt, Lungenkrebs, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und andere Erkrankungen.

Der süchtig machende Bestandteil im Tabak ist das Nikotin.

Personen, die mit dem Konsum von Nikotin aufhören, können während des Entzugs gereizt, ängstlich, traurig und unruhig sein.

(Siehe auch Raucherentwöhnung und Verdampfen.)

Beim Rauchen von Zigaretten gelangt das Nikotin schnell (innerhalb von 10 Sekunden) ins Gehirn und macht daher stark süchtig. Zusätzlich zum Nikotin enthalten Zigaretten Teer und Kohlenmonoxid sowie fast 4.000 andere Inhaltsstoffe, von denen viele giftig sind. Diese Bestandteile im Tabak verursachen ein erhebliches Risiko für Krankheiten und Tod.

Das Rauchen von Zigaretten bleibt die Hauptursache für vermeidbare Krankheiten und Todesfälle in den Vereinigten Staaten und weltweit. Etwa 2 von 3 Personen, die schon lange rauchen, sterben vorzeitig an einer durch das Rauchen verursachten Krankheit. Mehr als eine halbe Million Amerikaner sterben jedes Jahr an einer tabakbedingten Erkrankung: d. h. 1 von 5 Todesfällen in den Vereinigten Staaten steht mit dem Rauchen in Verbindung. Rauchen ist tödlich, weil Menschen, die rauchen, Hunderte von Substanzen einatmen, von denen viele Krebs, Herzerkrankungen und Lungenerkrankungen verursachen können. Rauchfreie Tabakprodukte sind keine sicheren Alternativen zum Rauchen, da sie ebenfalls giftige Stoffe enthalten.

Am häufigsten kommt man mit Nikotin durch Rauchen in Berührung. Allerdings verschlucken Kinder Nikotin manchmal versehentlich (normalerweise, indem sie Zigaretten oder Kippen aus Aschenbechern oder Nikotin-haltige Kaugummis, Pflaster oder Flüssigkeiten für E-Zigaretten verschlucken).

Darüber hinaus ist Rauchen die häufigste Ursache für unbeabsichtigte Hausbrände in den Vereinigten Staaten. Die Bundesagentur für Katastrophenschutz in den USA (FEMA) schätzt, dass es jedes Jahr zu ca. 7.800 rauchbedingten Bränden in Wohngebäuden kommt, mit Folgen von etwa 275 Todesfällen, 750 Verletzten und Sachschäden in Höhe von 361 Millionen USD. (Siehe FEMA: Residential Building Smoking Fire Trends [2012-2021].)

Der Tabakkonsum in den Vereinigten Staaten ist in den letzten 50 Jahren zurückgegangen. Durch das Bevölkerungswachstum ist die absolute Zahl der Menschen, die rauchen, in den USA mit beinahe 46 Millionen Erwachsenen jedoch in etwa gleich geblieben. Zigaretten werden sehr stark vermarktet und erreichen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene, vor allem am Verkaufsort. Täglich rauchen etwa 1.600 Jugendliche unter 18 Jahren ihre erste Zigarette, und von diesen werden fast 200 zu gewohnheitsmäßigen Rauchern.

Schwangere Frauen und Kinder Durch das Rauchen in der Schwangerschaft erhält der sich entwickelnde Fötus nicht genug Sauerstoff. Dies kann zu einem niedrigen Geburtsgewicht, Frühgeburten und dem Tod des Fötus führen. Rauchen während der Schwangerschaft erhöht zudem das Risiko für den plötzlichen Kindstod (SIDS). Rauchen ist eine Krankheit, die Kinder und Jugendliche betrifft: 9 von 10 erwachsenen Rauchern haben vor ihrem 18. Geburtstag mit dem Rauchen begonnen, in einer Zeit, in der sich das Gehirn am stärksten entwickelt.

Symptome von Tabakkonsum Das Rauchen ist für fast jedes Körperorgan schädlich. Unmittelbare Auswirkungen Nikotin ist ein Aufputschmittel (Stimulans), welches das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Wenn Nikotin durch Rauchen inhaliert wird, kann es die Energie und Konzentration steigern und den Appetit mindern. Sobald eine Person abhängig ist, verringert das Rauchen die Symptome eines Nikotinentzugs und kann entspannend wirken. Personen, die nicht an Nikotin gewöhnt sind, können unter Übelkeit, Gesichtsrötung oder beidem leiden. Personen, die große Mengen von Tabakblättern handhaben, können Nikotin über ihre Haut aufnehmen und so unter Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schweißausbrüchen und Schwächegefühl leiden. Diese Krankheit wird als Grüne Tabakkrankheit bezeichnet. Kinder, die Tabakprodukte oder Nikotin-Kaugummis verschlucken oder Flüssigkeiten für E-Zigaretten trinken können unter Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwitzen und Schwäche sowie Unruhe und Verwirrtheit leiden – manchmal bereits nach einer einzigen Zigarette. Eine schwere oder tödliche Toxizität ist bei Kindern jedoch ungewöhnlich, was zum Teil daran liegt, dass sie beim Erbrechen ihren Magen entleeren. (Siehe auch American Association of Poison Control Centers: E-cigarettes and Nicotine.) Langzeitauswirkungen Die führenden rauchbedingten Gesundheitsprobleme sind: Koronare Herzkrankheit (hauptsächlich Herzinfarkt und Angina)

Lungenkrebs

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) Rauchen erhöht auch das Risiko eines Schlaganfalls, anderer Krebsarten (wie Krebs in der Blase, im Gebärmutterhals, dem Dickdarm, der Speiseröhre, den Nieren, der Leber, Bauchspeicheldrüse, dem Rachen und Magen), einer Lungenentzündung und anderer Infektionen der Atemwege, für Asthma, Osteoporose, Parodontitis (Zahnfleischerkrankung), ein peptisches Geschwür, Katarakte, erektile Dysfunktion und Unfruchtbarkeit. Passives Rauchen Bei Nichtrauchern, die passiv mitrauchen (also den ausgeatmeten Rauch eines Rauchers oder den Rauch einer brennenden Zigarette einatmen), können viele der gleichen Erkrankungen wie bei Rauchern auftreten, insbesondere, wenn sie dem Rauch wiederholt und dauerhaft ausgesetzt sind. Der operative Leiter des United States Public Health Service (U.S. Surgeon General) kam zu dem Schluss, dass es kein unbedenkliches Maß für Passivrauchen gibt. Kinder, die Zigarettenrauch ausgesetzt sind, fehlen häufiger krankheitsbedingt in der Schule, als Kinder, die keinem Zigarettenrauch ausgesetzt sind. Rauchloser Tabak Die Toxizität von rauchfreiem Tabak hängt von der Marke ab. Zu den Risiken gehören Herz- und Gefäßkrankheiten und Erkrankungen im Mundraum (wie etwa Krebs, Zahnfleischrückgang, Zahnfleischentzündung sowie Parodontose und deren Auswirkungen) und Tumoren. E-Zigaretten E-Zigaretten oder Verdampfer-Pens sind Vorrichtungen, die aus einer Batterie und einer Patrone mit einem Verdampfer (Atomizer) bestehen, mit der eine Flüssigkeit erhitzt wird, die oft Nikotin enthält. Die Langzeitrisiken von E-Zigaretten sind nicht bekannt. Andere Wirkungen Rauchen kann Wechselwirkungen mit Medikamenten haben. Die Auswirkungen sind größtenteils auf die Ablagerungen von Teer (einen Nebenprodukt des Zigarettenrauchs) in der Leber und nicht auf das Nikotin selbst zurückzuführen. Daher treten die meisten Wirkungen bei der Nikotinersatztherapie (NET) nicht auf. Das Rauchen erhöht die Faltenbildung und trocknet die Haut aus. Das Haar wird dünner und die Zähne und Finger verfärben sich gelblich. Menschen, die rauchen, sind tendenziell circa 4,5 Kilogramm leichter, als wenn sie nicht rauchen würden. Doch nicht jeder nimmt automatisch zu, wenn er mit dem Rauchen aufhört. Außerdem überwiegen die schädlichen Auswirkungen des Rauchens die Risiken einer Gewichtszunahme bei weitem. Mitarbeiter, die rauchen, verursachen dem Arbeitgeber im Vergleich zu Nichtrauchern im Durchschnitt zusätzliche Kosten von 5.000 USD pro Jahr. Dies liegt an den höheren Gesundheitskosten und an mehr Fehltagen. Rauchen erhöht das Risiko für Arbeitslosigkeit und erschwert die Arbeitssuche. Entzugssymptome Nikotinentzug kann viele unangenehme Symptome hervorrufen, wie starkes Verlangen nach Nikotin, Reizbarkeit, Angst, Konzentrationsschwierigkeiten, Rastlosigkeit, Zittern (Tremor), Niedergeschlagenheit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Magenverstimmungen. Ein Entzug ist für Personen, die stark abhängig sind, am schwersten. Die Symptome des Nikotinentzugs erreichen in den ersten 3 Tagen ihren Höhepunkt und klingen über 2 bis 4 Wochen wieder ab. Manche Symptome, wie z. B. das Verlangen nach Nikotin, können länger anhalten.

Diagnose von Tabakkonsum Fragen, die medizinische Fachkräfte stellen Es wird empfohlen, dass medizinische Fachkräfte jeden zum Tabakkonsum befragen. Bei vielen Menschen ist Rauchen eine Sucht, die medizinisch behandelt werden muss. Die Beurteilung des Konsums (die Anzahl der gerauchten Zigaretten pro Tag [aktuell und in der Vergangenheit]), und wie schnell eine Person nach dem Aufwachen die erste Zigarette raucht (innerhalb von 30 Minuten ist ein guter Maßstab), kann Aufschluss über den Schweregrad der Tabak- und Nikotinabhängigkeit geben. Die Antworten können auch helfen, ein Medikament für die Entwöhnung und die entsprechende Dosis festzulegen. Eine Nikotinvergiftung kann übersehen werden. Kinder etwa können Zigaretten oder Kaugummi mit Nikotin verschlucken, ohne dass dies bemerkt wird. Selbst wenn man Kinder mit Tabak im Mund sieht, ist es eventuell schwierig festzustellen, wie viel sie verschluckt haben. Personen mit grüner Tabakkrankheit verbinden ihre Symptome eventuell gar nicht damit, dass sie mit Tabak hantieren.