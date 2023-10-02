Gallenstau (Cholestase) beim Neugeborenen

Cholestase bei Neugeborenen kann durch Folgendes verursacht werden

Gallengangsatresie (Verstopfung der Gallengänge)

Gallengangszysten

Infektion

Immunstörung

Metabolische Erkrankungen

Gendefekte

Toxische Ursachen

Gallengangsatresie ist eine Verstopfung der Gallengänge, die zum Ende der Schwangerschaft oder in den ersten Lebenswochen eintritt. Sie kommt häufiger bei reifen Säuglingen als bei Frühgeburten oder Neugeborenen vor. Bei diesen Säuglingen kommt es normalerweise in den ersten Lebenswochen zu einer Gelbsucht.

Gallengangszysten Zysten der Gallengänge sind Vergrößerungen von Teilen der Gallengänge. Diese seltenen Zysten werden typischerweise von einem Geburtsfehler in dem Bereich verursacht, wo Gallengang und Bauchspeicheldrüsengang aufeinander treffen (siehe Abbildung Ansicht der Leber). Gallengangszysten treten häufiger bei Säuglingen mit polyzystischer Nierenerkrankung (PKD) auf. Eine PKD ist eine erbliche Erkrankung, die zu Zysten in den Nieren führt.

Infektionen können zu Cholestase bei Neugeborenen führen. Einige infizierende Organismen sind

Viren: Einschließlich Zytomegalievirus, Herpes-simplex-Virus oder dem Rubella-Virus

Bakterien: Meist Harnwegsinfektion und/oder Blutvergiftung (Sepsis), verursacht durch Escherichia coli oder Streptokokken der Gruppe B.

Parasiten: Einschließlich Toxoplasmose

Neonatale Hämochromatose ist eine Erkrankung, die vor der Geburt beginnt. Bei dieser Erkrankung gelangen Antikörper der Mutter durch die Plazenta und greifen die Leber des Fötus an.

Cholestase hervorrufende Stoffwechselerkrankungen sind zahlreich. Dazu zählen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, Galaktosämie, Tyrosinämie, Defekte der Gallensäuren und Fettsäureoxidationsstörungen. Diese Störungen entstehen, wenn dem Neugeborenen ein Enzym fehlt, dass zur Verstoffwechslung einer bestimmten Substanz benötigt wird, und sich dadurch Toxine anhäufen und die Leber schädigen.

Gendefekte, wie das Alagille-Syndrom und Mukoviszidose, können Cholestase bei Neugeborenen verursachen. Gendefekt und andere Genmutationen können die normale Gallenproduktion und den Abfluss stören, was zu Cholestase führt.

Eine toxische Ursache kann der Einsatz einer intravenösen Ernährung (parenterale Ernährung) bei extrem unreifen Neugeborenen oder bei Säuglingen mit Kurzdarmsyndrom sein. In den vergangenen Jahren haben Zentren eine andere Art von Fett bei der intravenösen Ernährung eingeführt, die das Risiko für Cholestase gesenkt zu haben scheint.

Neonatales Hepatitis-Syndrom ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine Entzündung der Leber eines Neugeborenen zu beschreiben, für die keine identifizierte Ursache besteht. Diese Diagnose wird heutzutage weniger oft gestellt, da aufgrund der Fortschritte in den Testverfahren die genauen Ursachen festgestellt werden können.