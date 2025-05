Eine Totgeburt ist der Tod eines Fötus in der 20. Schwangerschaftswoche oder später (oder nach der 28. Woche in einigen Definitionen).

Eine Totgeburt kann durch ein Problem bei der Mutter, der Plazenta oder dem Fötus entstehen.

Es werden Bluttests durchgeführt, um die Ursache einer Totgeburt zu bestimmen.

Wenn der tote Fötus nicht ausgestoßen wird, kann die Frau Medikamente erhalten, um der Gebärmutter zu helfen, den Inhalt auszustoßen. Der Inhalt kann auch operativ über eine Kürettage mit Absaugung entfernt werden.

Die Totgeburt bedeutet per Definition den Tod des Fötus. In den Vereinigten Staaten ist Totgeburt definiert als fötaler Tod vor oder während der Geburt in der 20. Schwangerschaftswoche oder später. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Totgeburten als fötalen Tod nach 28 Wochen. Weltweit gibt es jedes Jahr fast 2 Millionen Totgeburten. Eine frühere Totgeburt erhöht das Risiko, dass auch bei späteren Schwangerschaften der Fötus absterben könnte.

Stirbt ein Fötus im späten Stadium der Schwangerschaft oder kurz vor dem Geburtstermin, verbleibt dann aber wochenlang in der Gebärmutter, kann es bei der Frau zu einer Gerinnungsstörung kommen, die wiederum schwere Blutungen (eine sogenannte disseminierte intravasale Koagulopathie) hervorrufen kann.

Ursachen einer Totgeburt Eine Totgeburt kann durch ein Problem bei der Mutter, der Plazenta oder dem Fötus entstehen. Manchmal sind die Ursachen einer Totgeburt auch unbekannt. Zum Beispiel kann es bei den folgenden Gesundheitszuständen der Mutter zum Tod des Fötus kommen: Präeklampsie (eine Art von Bluthochdruck, der sich während der Schwangerschaft entwickelt) oder Eklampsie

Verletzungen

Blutgerinnungsstörungen wie z. B. das Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom

Schlecht eingestellter Diabetes

Eine schlecht eingestellte Schilddrüsenerkrankung

Schwere Adipositas (Body-Mass-Index [BMI] von 40 und mehr)

Konsum von Substanzen wie Kokain, Alkohol oder Tabak Probleme mit der Plazenta können ebenfalls zum Tod des Fötus führen. Zu diesen Problemen können u. a. Folgende gehören: Vorzeitige Plazentaablösung (wenn sich die Plazenta zu früh von der Gebärmutterwand löst)

Eintritt des Blutes vom Fötus in den Blutkreislauf der Mutter

Ein Nabelschnurvorfall (wenn die Nabelschnur vor dem Baby aus der Scheide austritt)

Probleme mit der Nabelschnur (z. B. Nabelschnurvorfall oder Knoten)

Vasa praevia (wenn die Membranen mit den Blutgefäßen, welche die Nabelschnur mit der Plazenta verbinden, quer über der Öffnung des Gebärmutterhalses oder in ihrer Nähe liegen)

Störungen, welche die Blutzufuhr zum Fötus (und somit Sauerstoff und Nährstoffe) reduzieren

Eine Infektion der Membranen, die den Fötus umgeben (intraamniotische Infektion) Manchmal stirbt der Fötus, wenn bei ihm eines der folgenden Probleme auftritt: Eine Chromosomen- oder Genanomalie

Anämie (zu wenige rote Blutkörperchen)

Ein Geburtsfehler

Eine Schwangerschaft mit mehr als einem Baby (Mehrlingsgeburten)

eine Infektion

Diagnose einer Totgeburt Untersuchung durch den Arzt

Tests zur Klärung der Ursache Wenn sich der Fötus nicht mehr bewegt, kann der Verdacht entstehen, dass er gestorben ist, obgleich sich dessen Bewegungen oftmals reduzieren, da dem wachsenden Fötus immer weniger Platz zur Verfügung steht. Gewöhnlich werden Tests zur Beurteilung des Fötus durchgeführt. Diese Tests umfassen das Folgende: Ein Non-Stress-Test: Die Herzfrequenz des Fötus wird überwacht, wenn der Fötus still liegt und wenn er sich bewegt. Für diesen Test verwendet der Arzt ein Gerät, das am Bauch der Frau angebracht wird.

Biophysisches Profil: Eine Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt, um Echtzeitaufnahmen vom Fötus zu erstellen und diesen zu beobachten. Mit diesem Test kann der Arzt die Menge des Fruchtwassers beurteilen und den Fötus auf Phasen der rhythmischen Atmung, Bewegung und Muskelspannung untersuchen. Gentests und Blutuntersuchungen werden zur Identifikation der Ursache durchgeführt (z. B. Untersuchungen auf Infektionen, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und das Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom). Es wird auch eine Beurteilung des Fötus zur Ermittlung möglicher Ursachen wie z. B. Infektionen und Chromosomenanomalien empfohlen. Die Plazenta und die Gebärmutter werden untersucht. Häufig kann die Ursache nicht festgestellt werden.