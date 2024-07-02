Лихорадка – это повышенная температура тела, которая возникает, когда участок, выполняющий функции термостата тела (расположен в гипоталамусе), сбрасывается при более высокой температуре, в первую очередь в ответ на инфекцию. Повышенная температура тела, которая не вызвана смещением установочной точки терморегуляции, называется гипертермией.
Нормальная температура тела варьирует в зависимости от
Места измерения температуры
Времени суток
Наиболее распространенными местами для измерения температуры, являются полость рта и прямая кишка. Другими местами являются барабанная перепонка, кожа лба и, что гораздо менее предпочтительно, кожа подмышечной впадины. Температура прямой кишки и барабанной перепонки примерно на 0,6° C выше чем температура полости рта, тогда как температура кожи примерно на 0,6° C ниже. В настоящее время температуру в полости рта и в прямой кишку обычно измеряют с помощью электронного термометра; старые ртутные термометры дольше уравновешиваются и их труднее читать. Температуру лба и барабанной перепонки обычно измеряют с помощью инфракрасного сканирующего устройства.
Во время 24-часового периода температура тела изменяется от самых низких уровней рано утром до самых высоких поздно днем. Максимальное изменение – приблизительно 0,6 °C.
Температура в ротовой полости рассматривается как повышенная, когда
≥ 37,2° C ранним утром ИЛИ
≥ 37,8° C в любое время после раннего утра ИЛИ
Выше нормальной суточной температуры, которая известна человеку
Эти пороговые значения корректируются, как указано выше, после измерения температуры в других местах.
Многие пациенты используют выражение «лихорадка» очень неточно, часто подразумевая ощущение повышенного тепла, холода или потливости, но фактически они не измеряли свою температуру.
Симптомы, главным образом, обусловлены состоянием, вызывающим лихорадку, хотя сама по себе она также может вызывать озноб, потливость и дискомфорт, пациенты чувствуют себя раскрасневшимися и горячими.
Патофизиология лихорадки
Температура тела определяется балансом между продуцированием тканями тепла, особенно печенью и мышцами, и потерей тепла по периферии. Обычно терморегуляторный центр гипоталамуса поддерживает внутреннюю температуру между 37° и 38° C. Лихорадка является следствием того, что повышается контрольная точка гипоталамуса, вызывая сужение сосудов и сброс крови от периферии, чтобы уменьшить потерю тепла; иногда появляется дрожь, которая увеличивает продуцирование тепла. Эти процессы продолжаются, пока температура крови, омывающей гипоталамус, не достигает новой точки. Перезагрузка точки гипоталамуса на понижение (например, при жаропонижающих препаратах) провоцирует потерю тепла посредством потения и расширения сосудов.
Способность генерировать лихорадку снижается у некоторых людей (например, у очень пожилых, очень молодых людей или у лиц с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя).
Пирогены – это те вещества, которые вызывают лихорадку. Внешние пирогены – это обычные микробы или их продукты. Лучше всего изучены липополисахариды грамотрицательных бактерий (обычно называемые эндотоксинами) и токсин Staphylococcus aureus, который вызывает синдром токсического шока. Лихорадка является результатом воздействия экзогенных пирогенов, которые вызывают высвобождение эндогенных пирогенов, таких как интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа), ИЛ-6 и другие цитокины, которые затем активируют рецепторы цитокинов, или экзогенных пирогенов, которые напрямую активируют Toll-подобные рецепторы в различных линиях кишечного эпителия.
Синтез простагландина E2 играет критическую роль.
Последствия лихорадки
Хотя многие пациенты переживают, что лихорадка сама по себе может навредить, незначительные повышения температуры (от 38°С до 40°С), вызванные большинством острых инфекций, хорошо переносятся здоровыми взрослыми. Врожденная фебрильная реакция организма на инфекцию смягчает и разрешает инфекцию, улучшает выживаемость, стимулируя различные иммунологические механизмы, и ингибирует рост некоторых микроорганизмов.
Однако чрезмерное повышение температуры (как правило, > 41° C) может быть опасным. Такое повышение более типично для тяжелой гипертермии, обусловленной окружающей средой, но иногда является следствием воздействия нелегальных препаратов (например, кокаин, фенциклидин), анестезирующих веществ или нейролептиков (см. Злокачественный нейролептический синдром). При такой температуре происходит денатурация белка и выделяются воспалительные цитокины, которые активизируют каскад воспаления. В результате возникает клеточная дисфункция, ведущая к сбоям в функционировании и в конечном счете недостаточности большинства органов; каскад коагуляции также активизирован, что приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС-синдром).
Поскольку при лихорадке скорость основного обмена веществ может увеличиваться приблизительно на 10–12% на каждый 1° C при температуре выше 37° C, лихорадка может вызвать физиологический стресс у взрослых с существующей ранее сердечной или легочной недостаточностью. Лихорадка может также ухудшить психическое состояние у пациентов со слабоумием.
У здоровых детей лихорадка может вызвать фебрильные судороги.
Этиология лихорадки
Многие нарушения могут вызывать лихорадку. В широком понимании они классифицируются как:
Инфекционные (наиболее распространены)
Неопластические
Воспалительные (включая ревматические, неревматические и связанные с препаратами)
Причиной острой (т.е., с продолжительностью ≤ 4 дней) лихорадки у взрослых чаще всего является инфекция. Когда у пациентов появляется лихорадка из-за неинфекционной причины, лихорадка является почти всегда хронической или рецидивирующей. Кроме того, изолированная острая лихорадка у пациентов с установленными воспалительным или неопластическим процессами с большой вероятностью является инфекционной. У здоровых людей острая лихорадка вряд ли будет первоначальным проявлением хронического заболевания.
Инфекционные причины
Фактически все инфекционные болезни могут вызывать лихорадку. Но в целом наиболее вероятны следующие причины:
Инфекции верхних и нижних дыхательных путей
Желудочно-кишечные инфекции
Кожные инфекции
Большинство острых инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта являются вирусными.
Определенные факторы со стороны пациента и внешние факторы также определяют, какие причины наиболее вероятны.
Факторы со стороны пациента включают состояние здоровья, возраст, род занятий и факторы риска (например, госпитализация, недавние инвазивные процедуры, присутствие внутривенных или мочевых катетеров, использование механической вентиляции).
Внешние факторы – те, которые предопределяют для пациентов высокий риск заражения определенными заболеваниями – например, через инфекционные контакты, местные вспышки, переносчиков болезни (например, москиты, клещи), предметы общего пользования, еда, вода или географическое местоположение (например, место жительства в эндемичной области или недавнее путешествие туда).
На основании этих факторов, по-видимому, преобладают некоторые причины (см. таблицу Некоторые причины острой лихорадки).
Некоторые причины острой лихорадки
Предрасполагающий фактор
Причина
Отсутствует (здоровье в норме)
Инфекции верхних или нижних дыхательных путей
Желудочно-кишечные инфекции
Инфекция кожи
Госпитализация
Катетер-ассоциированная инфекция кровотока
Инфекция мочевыводящих путей (особенно у пациентов с постоянным катетером)
Пневмония (особенно у пациентов с использованием аппарата искусственной вентиляции лёгких)
Инфицирование области хирургического вмешательства (в послеоперационном периоде)
Тромбоз глубоких вен или эмболия легочной артерии
Диарея (индуцированная Clostridioides difficile)
Медицинские препараты
Гематома
Трансфузионная реакция
Путешествие в эндемичные районы
Лихорадка денге (редко)
Диарейные инфекционные болезни
Риккетсиозные инфекционные заболевания (например, африканский клещевой тиф, средиземноморская пятнистая лихорадка)
Мультирезистентные бактерии
Вирусный гепатит
Инфекция, вызванная вирусом Зика, чикунгунья, лихорадка Эбола, японский энцефалит, бешенство, корь, а также желтая лихорадка
Контакт с переносчиком (в США)
Клещи: риккетсиоз, эрлихиоз, анаплазмоз, болезнь Лайма, бабезиоз, туляремия
Комары: арбовирусный энцефалит
Дикие животные: туляремия, бешенство, хантавирусные инфекции, оспа обезьян
Блохи: чума
Домашние животные: бруцеллез, фелиноз, лихорадка Ку, токсоплазмоз
Птицы: орнитоз, птичий грипп
Рептилии: инфекции, вызванные штаммами Salmonella
Летучие мыши: бешенство, гистоплазмоз
Иммунодефицит
Вирусы: ветряная оспа или цитомегаловирусная инфекция
Бактерии: инфекции, вызванные инкапсулированными организмами (например, пневмококками, менингококками), штаммами Staphylococcus aureus, грамотрицательными бактериями (например, Pseudomonas aeruginosa), видами Nocardia или видами Mycobacteria
Грибы: инфекции, вызванные грибами Candida, Aspergillus, Histoplasma или видами Coccidioides; микроспоридии, Pneumocystis jirovecii; либо грибами, вызывающими мукормикоз
Паразиты: инфекции, вызванные штаммами Toxoplasma gondii, Strongyloides stercoralis, видами Cryptosporidium, микроспоридиями или Cystoisospora (ранее Isospora belli)
Лекарственные препараты и запрещенные препараты, которые могут изменить терморегуляцию
Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Нейролептики (могут вызывать нейролептический злокачественный синдром)
Анестетики (ингаляционные анестетики, такие как галотан, могут стать причиной злокачественной гипертермии)
Метамфетамин
Тироксин
Интерфероны
Препараты, которые могут вызвать лихорадку по реакции гиперчувствительности
Фенитоин
Карбамазепин
Прокаинамид
Хинидин
Амфотерицин В
Обследования при лихорадке
Два основных вопроса важны при начальной оценке острой лихорадки:
Выявление любых локальных симптомов (например, головная боль, кашель): эти симптомы помогают сузить диапазон возможных причин. Локализующий признак может быть частью основной жалобы пациента или идентифицироваться только по определенным вопросам.
Определение, является ли пациент тяжело или хронически больным (особенно, если такая болезнь не выявлена): многие причины лихорадки у здоровых людей купируются самостоятельно, а многие (при вирусных инфекциях) трудно диагностировать точно. Ограничение анализов по тяжело или хронически больному может помочь избежать многих дорогих, ненужных и часто бесплодных поисков.
Анамнез
История настоящего заболевания должна включать данные об уровне и продолжительности лихорадки, а также о методе, использованном для измерения температуры. Тяжелый, с дрожью, стучанием зубов озноб (а не просто чувство холода) предполагает лихорадку вследствие инфекции. Боль – важный ключ к разгадке возможной причины болезни; пациента нужно спросить о боли в ушах, голове, шее, зубах, горле, груди, животе, боку, прямой кишке, мышцах и суставах.
Другие локальные симптомы включают заложенность носа и/или выделения, кашель, диарею и симптомы со стороны мочевой системы (частота мочеиспусканий, недержание, дизурия). Присутствие сыпи (включая ее характер, локализацию и время начала высыпания по отношению к другим признакам) и увеличение лимфатических узлов могут помочь в диагностике.
Должны быть идентифицированы контакты больного.
Обзор по системам должен исключить симптомы хронического заболевания, включая рецидивирующие лихорадки, ночное потоотделение и потерю веса.
Предыдущая история болезни должна включать следующее:
Недавние хирургические вмешательства
Обстоятельства, о которых известно, что они предрасполагают к инфекции (например, ВИЧ-инфекция, диабет, рак, трансплантация органа, серповидно-клеточная анемия, болезни клапана сердца – особенно, если есть искусственный клапан)
Другие диагностированные заболевания, которые предрасполагают к повышению температуры (например, системные ревматические заболевания, системная красная волчанка, подагра, саркоидоз, гипертиреоз, рак).
Вопросы, которые необходимо задать о недавнем путешествии, включают наведение справок о месте поездки, времени с момента возвращения, месте конкретного пребывания (например, в глуши, только в городах), прививках, проведенных перед путешествием и использовании профилактических лекарств против малярии (если требуется).
Всех пациентов следует опросить на предмет возможных контактов. В качестве примеров можно привезти небезопасные продукты питания (например, непастеризованное молоко и молочные продукты, сырые или приготовленные при недостаточной тепловой обработке мясо, рыба, моллюски) или воду, укусы насекомых, клещей или других членистоногих переносчиков, контакт с животными, незащищенный секс, а также связанный с трудовой деятельностью или отдыхом контакт с источником заражения (например, охота, пеший туризм, водные виды спорта).
Также должна быть изучена история прививок, особенно против гепатита А и B и против микроорганизмов, которые вызывают менингит, грипп или пневмококковую инфекцию.
История по использованию препаратов должна включать конкретные вопросы о следующем:
Препараты, вызывающие лихорадку (см. таблицу Некоторые причины острой лихорадки)
Препараты, которые предрасполагают к повышенному риску инфекции (например, кортикостероиды, препараты против TNF (tumor necrosis factor), химиотерапевтические препараты и препараты против отторжения (например, трансплантата), другие иммунодепрессанты)
Незаконное использование инъекционных препаратов (предрасполагающих к эндокардиту, гепатиту, септической легочной эмболии и инфекциям кожи и мягкой ткани)
Объективное обследование
Физикальное обследование начинается с подтверждения лихорадки. Лихорадка наиболее точно диагностируется при измерении ректальной температуры. Температура в ротовой полости обычно приблизительно на 0,6° C ниже и может быть даже еще ниже по многим причинам, таким как недавний прием с пищей холодного напитка, дыхание через рот, гипервентиляция и несоответствующее время измерения (для ртутных термометров требуется до нескольких минут). Измерение температуры барабанной перепонки инфракрасным датчиком менее точно, чем ректальная температура, но все еще приемлемо. Мониторинг температуры кожи с помощью термочувствительных кристаллов в пластиковых полосках, помещенных на лоб, или помещение стандартного термометра в подмышечную впадину, является нечувствительным для обнаружения повышения внутренней температуры и не рекомендуется. Из-за пандемии COVID-19 распространенным стало использование инфракрасных устройств для измерения температуры кожи (например, на лбу) с целью скрининга людей на лихорадку перед их входом в общественные места, несмотря на недостаточную чувствительность этого метода; температура кожи значительно варьирует в зависимости от сужения сосудов, потоотделения и других факторов и не считается точным измерением внутренней температуры. Однако повышение температуры кожи достаточно специфично.
Другие основные показатели жизнедеятельности оцениваются при присутствии тахипноэ, тахикардии или гипотонии.
Для пациентов с локализованными симптомами осмотр продолжается согласно описанию в The manual. Для пациентов с лихорадкой без локальных симптомов необходим полный осмотр, потому что ключи к диагнозу могут быть в любой системе органа.
Следует принимать во внимание общий вид пациента, включая любую слабость, летаргию, помутнение сознания, кахексию и подавленность.
Всю кожу нужно осмотреть на предмет сыпи, особенно петехиальной или геморрагической и любых поражений (например, струпа) или областей с эритемой или пузырями, что предполагает инфекцию кожи или мягких тканей. Шея, подмышечные впадины и области паха и внутреннего надмыщелка плеча должны быть осмотрены на предмет аденопатии.
У госпитализированных пациентов должно быть отмечено присутствие любого внутривенного, мочевого катетеров, назогастрального зонда и любых других трубок, размещенных в теле. Если у пациента недавно была операция, то места проведения хирургического вмешательства должны быть тщательно осмотрены.
При осмотре головы и шеи нужно обратить внимание на следующее:
Барабанные перепонки: осмотр на предмет инфекции
Синусы (лобный и верхнечелюстной): перкуссия
Височные артерии: пальпация на предмет болезненности
Нос: осмотр на предмет заложенности и выделений (чистых или с гноем)
Глаза: осмотр на предмет конъюнктивита или желтухи
Глазное дно: осмотр на предмет пятен Рота (предполагающих инфекционный эндокардит)
Ротоглотка и дёсны: осмотр на предмет воспаления или изъязвления (включая любые поражения кандидозом, что предполагает снижение иммунитета)
Шея: наклонить, чтобы выявить дискомфорт, несгибаемость или оба явления, что указывает на менингизм, и пальпировать на предмет аденопатии
Легкие исследуют на предмет посторонних звуков или признаков уплотнения, а сердце прослушивают на предмет шумов (что предполагает возможный эндокардит).
Живот пальпируется на предмет гепатоспленомегалии и болезненности (что предполагает инфекцию).
По боковым поверхностям проводят перкуссию на предмет выявления болезненности в области почек (что предполагает пиелонефрит).
Осмотр тазовой области проводят у женщин, чтобы проверить на предмет цервикальной патологии или болезненности в области придатков; осмотр половых органов проводят у мужчин, чтобы проверить на мочеиспускание и локальную болезненность.
Прямую кишку осматривают на предмет болезненности и опухоли, что предполагает параректальный абсцесс (который может быть скрытым у пациентов с иммунодефицитом).
Все основные суставы осматривают на предмет опухоли, эритемы и болезненности (что предполагает инфекцию суставов или ревматологическое заболевание). Руки и ноги осматривают на предмет признаков эндокардита, включая кровоизлияния от заноз под ногтями, болезненные эритематозные подкожные узелки на кончиках пальцев (узлы Ослера) и неболезненные геморрагические пятна на ладонях или подошвах (поражения Джейнуэя).
Для выявления очаговой болезненности перкутируют позвоночник.
С целью выявления очаговых нарушений проводят неврологическое обследование.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Изменение психического состояния
Головная боль, ригидность шеи или оба явления
Петехиальная сыпь
Гипотензия
Одышка
Существенная тахикардия или тахипноэ
Температура > 40°C или < 35° C
Недавние поездки в регионы с серьезными эндемичными заболеваниями (например, малярией)
Недавнее использование иммуносупрессоров
Интерпретация результатов
Степень повышения температуры обычно не связана с причиной инфекции. Паттерн лихорадки, когда-то считавшийся клинически значимым, редко бывает полезен, за исключением возможно трехдневной и четырехдневной малярии и рецидивирующие эпизоды (например, бруцеллез).
Рассматривается вероятность тяжелого заболевания. Если подозревается тяжелое заболевание, необходимы непосредственное и быстрое проведение анализов, а часто и госпитализация.
Сигналы опасности в существенной степени предполагают тяжелое нарушение, как в следующих случаях:
Головная боль, ригидность шеи и петехиальная, или пурпурная, сыпь предполагают менингит.
Тахикардия (ниже обычного повышения, обычно проявляющегося при лихорадке) и тахипноэ, с или без гипотонии или изменения психического состояния предполагают сепсис.
Малярию и другие инфекции, передающиеся через членистоногих, следует подозревать у пациентов, которые недавно посетили эндемичные районы.
Снижение иммунитета, вызванное либо известной причиной, либо использованием иммуносупрессоров, либо предполагаемое результатами осмотра (например, потеря веса, кандидоз полости рта), также вызывают беспокойство, как и другие известные хронические болезни, внутривенное введение препаратов и шум в сердце.
Пожилые люди, особенно проживающие в домах престарелых, относятся к группе повышенного риска развития серьезной бактериальной инфекции (например, COVID-19) (смотрите Основы гериатрии: лихорадка).
Локализованные симптомы, выявленные в истории заболевания или при физикальном осмотре, оцениваются и интерпретируются (см. в The manual). Другими наводящими на размышления симптомами являются генерализованная аденопатия и сыпь.
Генерализованная аденопатия может возникать у детей старшего возраста и молодежи с острым мононуклеозом; обычно сопровождается существенным фарингитом, недомоганием и гепатоспленомегалией. Первичная ВИЧ-инфекция или вторичный сифилис должны быть заподозрены у пациентов с генерализованной аденопатией, иногда сопровождаемой артралгиями, сыпью или и тем, и другим. ВИЧ-инфекция развивается спустя 2–6 недель после заражения (хотя пациенты, возможно, не всегда сообщают о незащищенном половом контакте или других факторах риска). Вторичному сифилису обычно предшествует твердый шанкр с системными признаками, развивающимися на 4–10 недель позже. Однако пациенты могут его и не заметить, поскольку он безболезненный и может быть расположен вне поля зрения: в прямой кишке, влагалище или в полости рта.
У лихорадки и сыпи есть много причин быть связанными с инфекцией или применением препаратов. На петехиальную или пурпурную сыпи следует обратить особое внимание; они предполагают возможную менингококкемию, пятнистую лихорадку Скалистых гор (особенно, если поражены ладони или подошвы ног) или, реже, некоторые вирусные инфекции (например, лихорадку денге, геморрагические лихорадки). Другие наводящие на размышления поражения кожи включают классическую мигрирующую эритему при болезни Лайма, поражения при синдроме Стивенса – Джонсона, а также болезненную эритему при целлюлите и других бактериальных инфекциях мягких тканей. Возможность отсроченной повышенной чувствительности к препарату (даже после длительных периодов использования) должна быть учтена.
Если нет никаких локальных явлений, у здоровых людей с острой лихорадкой и одними только неспецифическими явлениями (например, недомогание, генерализованные боли) с большой вероятностью имеется самолимитирующееся вирусное заболевание, если нет истории контакта с источником заражения (включая новый, незащищенный половой контакт), переносчиком заболевания или пребывания в эндемичной области (включая недавнее путешествие).
У пациентов с существенными нарушениями имеется большая вероятность скрытой бактериальной или паразитарной инфекции. У людей, употребляющих запрещенные наркотики, и пациентов с искусственным сердечным клапаном или инородным материалом внутри сердца (например, кардиостимулятором) может развиться эндокардит. У пациентов с внутрисосудистым инородным материалом (например, сосудистым трансплантатом) может развиться инфекционный эндартериит. Пациенты с ослабленным иммунитетом предрасположены к инфекциям, вызванным определенными микроорганизмами (см. таблицу Некоторые причины острой лихорадки).
Лихорадка, обусловленная приемом препарата (с сыпью или без нее), является диагнозом исключения, часто требует принятия решения по прекращению приема препарата. Сложность состоит в том, что, если антибиотики являются причиной, то болезнь, которую лечат, также может вызвать лихорадку. Иногда подсказка в том, что лихорадка и сыпь начинаются после клинического улучшения по инфекции и без ухудшения или повторного появления базовых симптомов (например, у пациента, которого лечат от пневмонии, лихорадка вновь появляется без кашля, одышки или гипоксии).
Обследование
Проведение анализов зависит от того, имеются ли локальные явления.
Если имеются локальные проявления, проведение анализов осуществляется в соответствии с клиническими гипотезами и симптомами (см. в THE MANUAL), например:
Мононуклеоз или ВИЧ-инфекция – серологический анализ;
Пятнистая лихорадка Скалистых гор – биопсия поражений кожи для подтверждения диагноза (серологический анализ в остром периоде бесполезен);
Бактериальная или грибковая инфекция – гемокультуры для диагностики возможных инфекций кровотока
Менингит – немедленная поясничная пункция и дексаметазон внутривенно и антибиотики (компьютерную томографию головы нужно сделать до проведения поясничной пункции, если у пациентов наблюдается риск синдрома вклинения головного мозга; дексаметазон внутривенно и антибиотики следует назначать немедленно после того, как гемокультуры взяты на посев и до проведения компьютерной томографии головы);
Специфические исследования, основанные на данных о возможном заражении (например, контакты, переносчики или пребывание в эндемичных областях): анализ на эти заболевания, особенно мазок периферической крови на малярию
Респираторная инфекция: быстрые молекулярные тесты (идентификация на основе нуклеиновых кислот) для распространенных вирусных и бактериальных возбудителей внебольничных инфекций дыхательных путей и измерение уровня прокальцитонина в крови может помочь различить бактериальную и вирусную этиологию; анализ мочи на антиген при болезни легионеров
Если нет никаких локальных явлений у в остальном здоровых пациентов и тяжелое заболевание не подозревается, пациентов можно обычно наблюдать дома без проведения анализов. У большинства из них симптомы быстро исчезают; а те немногие, у кого появляются беспокоящие или локализованные симптомы, должны пройти повторный осмотр и быть проверены на основе новых данных.
Если у пациента подозревается тяжелое заболевание, но нет никаких локальных явлений, необходимо проведение анализов. Пациентам с опасными признаками, предполагающими сепсис, требуется проведение посевов (моча и кровь), рентгенографии грудной клетки и оценка метаболических отклонений с измерением электролитов сыворотки, глюкозы, аота мочевины, креатинина, лактата и ферментов печени. Как правило, делается общий анализ крови, но чувствительность и специфика диагностики тяжелой бактериальной инфекции низкие. Однако число лейкоцитов крови прогностически важно для пациентов с ослабленным иммунитетом (низкое количество лейкоцитов может быть связано с неблагоприятным прогнозом), при этом высокий процент палочкоядерных лейкоцитов указывает на бактериальную инфекцию. Повышение уровня С-реактивного белка может свидетельствовать о наличии септического процесса, но не является его специфическим индикатором. Повышенный уровень прокальцитонина указывает на бактериальный процесс, но является недостаточно чувствительным для рутинного использования.
Пациентам с выраженными нарушениями, возможно, понадобится проведение анализов, даже если у них нет никаких локальных явлений, и они не кажутся тяжелобольными. Из-за риска и разрушительных последствий эндокардита, пациенты, вводящие наркотики внутривенно, в случае лихорадки обычно госпитализируются для проведения последовательных гемокультур и часто эхокардиографии. Пациентам, принимающим иммуносупрессанты, требуется общий анализ крови; если нейтропения присутствует, начинают проведение анализов и делают рентгенографию грудной клетки, а также посев крови, мокроты, мочи, стула, и любых подозрительных выделений из поражений кожи. Поскольку бактериемия и сепсис являются частыми причинами лихорадки у пациентов с тяжелой нейтропенией, следует незамедлительно, не дожидаясь результатов посева, вводить внутривенные антибиотики широкого спектра действия.
Пожилым людям с лихорадкой часто требуется тестирование (см. Основы гериатрии: Лихорадка).
Лечение лихорадки
Специфические причины лихорадки лечатся с помощью антибактериальной терапии. Эмпирическая антибактериальная терапия, основанная на наиболее вероятной анатомической локализации и с учетом патогенов, необходима при высокой вероятности серьезной инфекции, принимая во внимание потенциальный риск того, что инфекция включает мультирезистентный бактериальный патоген.
Нужно ли лихорадку, обусловленную инфекцией, лечить жаропонижающими, спорно. Экспериментальные данные, но не клинические исследования, предполагают, что лихорадка повышает защитные силы хозяина. Тем не менее исследования не показали, приносит ли жаропонижающая терапия какую-либо пользу пациентам, у которых диагностирован сепсис (1).
Лихорадку нужно, вероятно, лечить у определенных пациентов с особым риском, включая взрослых с сердечной или легочной недостаточностью или со слабоумием.
Препараты, которые подавляют оксигеназу головного мозга, эффективно снижают лихорадку:
Ацетаминофен
Аспирин и другие противовоспалительные препараты (НПВП)
Кортикостероиды
Ежедневная доза ацетаминофена не должна превышать 4 г, чтобы избежать токсичности; пациентов следует предупредить, чтобы они не принимали одновременно нерецептурные средства от простуды или гриппа, содержащие ацетаминофен. Другие НПВП (например, аспирин, напроксен) также являются эффективными жаропонижающими средствами. Салицилаты не должны использоваться для лечения лихорадки у детей с вирусными болезнями, потому что такое использование связывают с развитием синдрома Рейе. Кортикостероиды отличаются своей способностью блокировать транскрипцию пиогенных цитокинов, но обычно не используются для лечения лихорадки.
Если температура ≥ 41° C, другие меры по охлаждению тела (например, испаряющее охлаждение с прохладной водной средой, охлаждающие одеяла) также должны быть использованы.
Справочные материалы по лечению
1. Russell JA. Control of fever in septic shock: should we care or intervene?. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(10):1040-1041. doi:10.1164/rccm.201202-0346ED
Гериатрические особенности: лихорадка
У ослабленных пожилых людей инфекция с меньшей вероятностью вызовет лихорадку, и даже при повышении температуры вследствие инфекции, она будет ниже обычных при этом состоянии показателей. Точно так же другие признаки воспаления, такие как очаговая боль, могут быть менее очевидными. Часто изменение психического состояния или снижение выполнения ежедневных функций может быть единственными начальными проявлениями пневмонии или инфекции мочевыводящих путей. Тем не менее важно клинически дифференцировать активную инфекцию от бактериальной колонизации (например, бессимптомная бактериурия), чтобы избежать использования необоснованной антибактериальной терапии и потенциальных вредных последствий, которые могут быть связаны с такой практикой (1).
Несмотря на менее тяжелые проявления заболевания, у лихорадящих пожилых людей значительно более вероятно развитие тяжелого бактериального заболевания по сравнению с более молодыми лихорадящими людьми. Что касается более молодых взрослых, причиной обычно является респираторная инфекция или инфекция мочевых путей, но у пожилых – инфекции кожи и мягких тканей стоят среди главных причин. Пожилые люди с респираторными вирусными инфекциями, такими как грипп, COVID-19 или респираторно-синцитиальная инфекция (РСВ) также чаще имеют серьезные проявления.
Очаговые явления оцениваются как и у более молодых пациентов. Однако пожилым людям, вероятно, также потребуется провести общий анализ мочи, посев мочи и рентгенографию органов грудной клетки. Гемокультуры должны быть сделаны, чтобы исключить бактериемию; если подозревается бактериемия или основные показатели жизнедеятельности не в норме, пациенты должны быть госпитализированы.
Справочные материалы
1. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2019;68(10):e83-e110. doi:10.1093/cid/ciy1121
Основные положения
Большинство случаев лихорадки у здоровых людей встречаются из-за вирусных инфекций дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.
Локализованные симптомы предопределяют диагностический поиск.
В их отсутствие селективное тестирование пациентами, которые кажутся серьезными или хронически больными, поможет избежать многих ненужных анализов.
Необходимо принимать во внимание основные хронические заболевания, особенно те, которые ослабляют иммунную систему.