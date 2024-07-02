Лихорадка – это повышенная температура тела, которая возникает, когда участок, выполняющий функции термостата тела (расположен в гипоталамусе), сбрасывается при более высокой температуре, в первую очередь в ответ на инфекцию. Повышенная температура тела, которая не вызвана смещением установочной точки терморегуляции, называется гипертермией.

Нормальная температура тела варьирует в зависимости от

Места измерения температуры

Времени суток

Наиболее распространенными местами для измерения температуры, являются полость рта и прямая кишка. Другими местами являются барабанная перепонка, кожа лба и, что гораздо менее предпочтительно, кожа подмышечной впадины. Температура прямой кишки и барабанной перепонки примерно на 0,6° C выше чем температура полости рта, тогда как температура кожи примерно на 0,6° C ниже. В настоящее время температуру в полости рта и в прямой кишку обычно измеряют с помощью электронного термометра; старые ртутные термометры дольше уравновешиваются и их труднее читать. Температуру лба и барабанной перепонки обычно измеряют с помощью инфракрасного сканирующего устройства.

Во время 24-часового периода температура тела изменяется от самых низких уровней рано утром до самых высоких поздно днем. Максимальное изменение – приблизительно 0,6 °C.

Температура в ротовой полости рассматривается как повышенная, когда

≥ 37,2° C ранним утром ИЛИ

≥ 37,8° C в любое время после раннего утра ИЛИ

Выше нормальной суточной температуры, которая известна человеку

Эти пороговые значения корректируются, как указано выше, после измерения температуры в других местах.

Многие пациенты используют выражение «лихорадка» очень неточно, часто подразумевая ощущение повышенного тепла, холода или потливости, но фактически они не измеряли свою температуру.

Симптомы, главным образом, обусловлены состоянием, вызывающим лихорадку, хотя сама по себе она также может вызывать озноб, потливость и дискомфорт, пациенты чувствуют себя раскрасневшимися и горячими.

Патофизиология лихорадки Температура тела определяется балансом между продуцированием тканями тепла, особенно печенью и мышцами, и потерей тепла по периферии. Обычно терморегуляторный центр гипоталамуса поддерживает внутреннюю температуру между 37° и 38° C. Лихорадка является следствием того, что повышается контрольная точка гипоталамуса, вызывая сужение сосудов и сброс крови от периферии, чтобы уменьшить потерю тепла; иногда появляется дрожь, которая увеличивает продуцирование тепла. Эти процессы продолжаются, пока температура крови, омывающей гипоталамус, не достигает новой точки. Перезагрузка точки гипоталамуса на понижение (например, при жаропонижающих препаратах) провоцирует потерю тепла посредством потения и расширения сосудов. Способность генерировать лихорадку снижается у некоторых людей (например, у очень пожилых, очень молодых людей или у лиц с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя). Пирогены – это те вещества, которые вызывают лихорадку. Внешние пирогены – это обычные микробы или их продукты. Лучше всего изучены липополисахариды грамотрицательных бактерий (обычно называемые эндотоксинами) и токсин Staphylococcus aureus, который вызывает синдром токсического шока. Лихорадка является результатом воздействия экзогенных пирогенов, которые вызывают высвобождение эндогенных пирогенов, таких как интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа), ИЛ-6 и другие цитокины, которые затем активируют рецепторы цитокинов, или экзогенных пирогенов, которые напрямую активируют Toll-подобные рецепторы в различных линиях кишечного эпителия. Синтез простагландина E2 играет критическую роль. Последствия лихорадки Хотя многие пациенты переживают, что лихорадка сама по себе может навредить, незначительные повышения температуры (от 38°С до 40°С), вызванные большинством острых инфекций, хорошо переносятся здоровыми взрослыми. Врожденная фебрильная реакция организма на инфекцию смягчает и разрешает инфекцию, улучшает выживаемость, стимулируя различные иммунологические механизмы, и ингибирует рост некоторых микроорганизмов. Однако чрезмерное повышение температуры (как правило, > 41° C) может быть опасным. Такое повышение более типично для тяжелой гипертермии, обусловленной окружающей средой, но иногда является следствием воздействия нелегальных препаратов (например, кокаин, фенциклидин), анестезирующих веществ или нейролептиков (см. Злокачественный нейролептический синдром). При такой температуре происходит денатурация белка и выделяются воспалительные цитокины, которые активизируют каскад воспаления. В результате возникает клеточная дисфункция, ведущая к сбоям в функционировании и в конечном счете недостаточности большинства органов; каскад коагуляции также активизирован, что приводит к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию (ДВС-синдром). Поскольку при лихорадке скорость основного обмена веществ может увеличиваться приблизительно на 10–12% на каждый 1° C при температуре выше 37° C, лихорадка может вызвать физиологический стресс у взрослых с существующей ранее сердечной или легочной недостаточностью. Лихорадка может также ухудшить психическое состояние у пациентов со слабоумием. У здоровых детей лихорадка может вызвать фебрильные судороги.

Этиология лихорадки Многие нарушения могут вызывать лихорадку. В широком понимании они классифицируются как: Инфекционные (наиболее распространены)

Неопластические

Воспалительные (включая ревматические, неревматические и связанные с препаратами) Причиной острой (т.е., с продолжительностью ≤ 4 дней) лихорадки у взрослых чаще всего является инфекция. Когда у пациентов появляется лихорадка из-за неинфекционной причины, лихорадка является почти всегда хронической или рецидивирующей. Кроме того, изолированная острая лихорадка у пациентов с установленными воспалительным или неопластическим процессами с большой вероятностью является инфекционной. У здоровых людей острая лихорадка вряд ли будет первоначальным проявлением хронического заболевания. Инфекционные причины Фактически все инфекционные болезни могут вызывать лихорадку. Но в целом наиболее вероятны следующие причины: Инфекции верхних и нижних дыхательных путей

Желудочно-кишечные инфекции

Инфекции мочевыводящих путей

Кожные инфекции Большинство острых инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта являются вирусными. Определенные факторы со стороны пациента и внешние факторы также определяют, какие причины наиболее вероятны. Факторы со стороны пациента включают состояние здоровья, возраст, род занятий и факторы риска (например, госпитализация, недавние инвазивные процедуры, присутствие внутривенных или мочевых катетеров, использование механической вентиляции). Внешние факторы – те, которые предопределяют для пациентов высокий риск заражения определенными заболеваниями – например, через инфекционные контакты, местные вспышки, переносчиков болезни (например, москиты, клещи), предметы общего пользования, еда, вода или географическое местоположение (например, место жительства в эндемичной области или недавнее путешествие туда). На основании этих факторов, по-видимому, преобладают некоторые причины (см. таблицу Некоторые причины острой лихорадки). Таблица Некоторые причины острой лихорадки Таблица

Лечение лихорадки Специфические причины лихорадки лечатся с помощью антибактериальной терапии. Эмпирическая антибактериальная терапия, основанная на наиболее вероятной анатомической локализации и с учетом патогенов, необходима при высокой вероятности серьезной инфекции, принимая во внимание потенциальный риск того, что инфекция включает мультирезистентный бактериальный патоген. Нужно ли лихорадку, обусловленную инфекцией, лечить жаропонижающими, спорно. Экспериментальные данные, но не клинические исследования, предполагают, что лихорадка повышает защитные силы хозяина. Тем не менее исследования не показали, приносит ли жаропонижающая терапия какую-либо пользу пациентам, у которых диагностирован сепсис (1). Лихорадку нужно, вероятно, лечить у определенных пациентов с особым риском, включая взрослых с сердечной или легочной недостаточностью или со слабоумием. Препараты, которые подавляют оксигеназу головного мозга, эффективно снижают лихорадку: Ацетаминофен

Аспирин и другие противовоспалительные препараты (НПВП)

Кортикостероиды Ежедневная доза ацетаминофена не должна превышать 4 г, чтобы избежать токсичности; пациентов следует предупредить, чтобы они не принимали одновременно нерецептурные средства от простуды или гриппа, содержащие ацетаминофен. Другие НПВП (например, аспирин, напроксен) также являются эффективными жаропонижающими средствами. Салицилаты не должны использоваться для лечения лихорадки у детей с вирусными болезнями, потому что такое использование связывают с развитием синдрома Рейе. Кортикостероиды отличаются своей способностью блокировать транскрипцию пиогенных цитокинов, но обычно не используются для лечения лихорадки. Если температура ≥ 41° C, другие меры по охлаждению тела (например, испаряющее охлаждение с прохладной водной средой, охлаждающие одеяла) также должны быть использованы. Справочные материалы по лечению 1. Russell JA. Control of fever in septic shock: should we care or intervene?. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(10):1040-1041. doi:10.1164/rccm.201202-0346ED

Гериатрические особенности: лихорадка У ослабленных пожилых людей инфекция с меньшей вероятностью вызовет лихорадку, и даже при повышении температуры вследствие инфекции, она будет ниже обычных при этом состоянии показателей. Точно так же другие признаки воспаления, такие как очаговая боль, могут быть менее очевидными. Часто изменение психического состояния или снижение выполнения ежедневных функций может быть единственными начальными проявлениями пневмонии или инфекции мочевыводящих путей. Тем не менее важно клинически дифференцировать активную инфекцию от бактериальной колонизации (например, бессимптомная бактериурия), чтобы избежать использования необоснованной антибактериальной терапии и потенциальных вредных последствий, которые могут быть связаны с такой практикой (1). Несмотря на менее тяжелые проявления заболевания, у лихорадящих пожилых людей значительно более вероятно развитие тяжелого бактериального заболевания по сравнению с более молодыми лихорадящими людьми. Что касается более молодых взрослых, причиной обычно является респираторная инфекция или инфекция мочевых путей, но у пожилых – инфекции кожи и мягких тканей стоят среди главных причин. Пожилые люди с респираторными вирусными инфекциями, такими как грипп, COVID-19 или респираторно-синцитиальная инфекция (РСВ) также чаще имеют серьезные проявления. Очаговые явления оцениваются как и у более молодых пациентов. Однако пожилым людям, вероятно, также потребуется провести общий анализ мочи, посев мочи и рентгенографию органов грудной клетки. Гемокультуры должны быть сделаны, чтобы исключить бактериемию; если подозревается бактериемия или основные показатели жизнедеятельности не в норме, пациенты должны быть госпитализированы. Справочные материалы 1. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2019;68(10):e83-e110. doi:10.1093/cid/ciy1121