Immunizzazione passiva

Le Ig sono una soluzione concentrata contenente anticorpi preparati dal plasma ottenuto da donatori sani. Tale soluzione contiene principalmente IgG, anche se possono essere presenti tracce di IgA, IgM e di altre proteine sieriche. Le Ig molto raramente contengono virus trasmissibili (p. es., l'epatite B o C, o l'HIV) e, se conservate a 4° C, restano stabili per molti mesi. Le Ig vengono somministrate per via intramuscolare.

Poiché i livelli massimi di anticorpi sierici possono non essere raggiunti prima di 48 h dall'iniezione IM, le Ig devono essere somministrate il più presto possibile dopo l'esposizione. L'emivita delle Ig in circolo è di circa 3 settimane.

Le Ig possono essere utilizzate per la profilassi in soggetti esposti o a rischio

Epatite A

Morbillo

Carenza di immunoglobuline

Varicella (in pazienti immunocompromessi quando le Ig anti-varicella-zoster non sono disponibili)

Esposizione alla rosolia durante il 1o trimestre della gravidanza

Le Ig offrono solo una protezione temporanea; nelle diverse preparazioni il contenuto anticorpi contro gli agenti specifici varia fino a 10 volte. La somministrazione è dolorosa e può verificarsi l'anafilassi.

Le immunoglobuline EV (IVIG/IgEV) sono state sviluppate per fornire dosi maggiori e ripetute di immunoglobuline umane. Le immunoglobuline EV (IVIG/IgEV) sono usate per trattare o prevenire le gravi infezioni batteriche e virali, le malattie autoimmuni e da immunodeficienza, in particolare le seguenti condizioni:

Gli effetti avversi delle immunoglobuline EV (IVIG/IgEV) sono poco comuni, sebbene sia stato evidenziato lo svilupparsi di febbre, brividi, cefalea, debolezza, nausea, vomito, ipersensibilità, reazioni anafilattiche, tosse e ipervolemia.

Le immunoglobuline sottocutanee sono preparate anche da un pool di plasma umano; le immunoglobuline sottocutanee sono destinate all'uso domestico in pazienti con un'immunodeficienza primaria.

Le reazioni nel sito di inoculo sono molto frequenti, viceversa gli effetti avversi sistemici (p. es., la febbre, i brividi) sono molto meno comuni con immunoglobuline per via sottocutanea che con le immunoglobuline EV (IVIG/IgEV).