Solitamente alimentazione per via orale

Possibilmente evitare il lattosio (p. es., se la diarrea persiste suggerisce intolleranza al lattosio)

Terapia di supporto (p. es., cambiamenti ambientali, assistenza all'alimentazione, farmaci oressizzanti)

Per i bambini, alimentazione ritardata da 24 a 48 h

In tutto il mondo, la più importante strategia preventiva della malnutrizione proteico-energetica è ridurre la povertà e migliorare l'educazione nutrizionale e i provvedimenti di salute pubblica.

La malnutrizione proteico-energetica lieve o moderata, inclusa una breve inedia, può essere trattata fornendo una dieta equilibrata, preferibilmente per via orale. Supplementi alimentari liquidi per via orale (generalmente privi di lattosio) possono essere utilizzati quando non possono essere ingeriti adeguatamente i cibi solidi. La diarrea spesso complica l'alimentazione orale perché l'inedia rende il tratto gastrointestinale più suscettibile al passaggio dei batteri nelle placche di Peyer, facilitando la diarrea infettiva. Se la diarrea persiste (suggerendo un'intolleranza al lattosio), vengono somministrate formulazioni a base di yogurt piuttosto che a base di latte poiché i soggetti con intolleranza al lattosio possono tollerare lo yogurt. Ai pazienti deve essere anche somministrato un integratore multivitaminico.

La malnutrizione proteico-energetica grave o l'inedia prolungata necessitano di un trattamento ospedaliero con una dieta controllata. La priorità principale è di correggere le alterazioni elettrolitiche e dei liquidi e di trattare le infezioni. Un recente studio ha suggerito che i bambini possono trarre profitto da una profilassi antibiotica. Il passo successivo è quello di integrare i macronutrienti per via orale o, se necessario (p. es., quando la deglutizione è difficile), tramite una sonda per alimentazione, un sondino nasogastrico (di solito) o un tubo gastrostomico (nutrizione enterale). La nutrizione parenterale è indicata se il malassorbimento è grave.

Possono essere utili altri tipi di trattamento per correggere deficit specifici, che possono diventare evidenti con l'aumentare del peso corporeo. Per evitare queste carenze, i pazienti devono continuare ad assumere le sostanze micronutrienti in quantità pari a circa il doppio del fabbisogno giornaliero raccomandato fino a quando il recupero non è completo.

Bambini Devono essere trattati i disturbi di base nei bambini con malnutrizione proteico-energetica. Per i bambini con diarrea, la nutrizione può essere ritardata di 24-48 h per evitarne il peggioramento; durante questo intervallo, i bambini richiedono la reidratazione orale o EV. L'alimentazione viene fornita spesso (da 6 a 12 volte/die) ma, per evitare il superamento della ridotta capacità di assorbimento intestinale, in piccole quantità (< 100 mL). Durante la prima settimana, sono somministrate di solito le formulazioni a base di latte con l'aggiunta di supplementi, in quantità progressivamente crescenti; dopo una settimana, si può dare il dosaggio pieno di 175 kcal/kg con 4 g di proteine/kg. Deve essere somministrato il doppio della dose giornaliera raccomandata di micronutrienti, usando gli integratori multivitaminici commerciali. Dopo 4 settimane, la formulazione può essere sostituita con latte intero più olio di fegato di merluzzo e cibi solidi, inclusi uova, frutta e carne. La distribuzione dell'energia tra i macronutrienti deve essere all'incirca per il 16% proteica, per il 50% lipidica e per il 34% carboidratica. Un esempio è rappresentato dall'associazione di latte vaccino scremato in polvere (110 g), saccarosio (100 g), olio vegetale (70 g), e acqua (900 mL). Possono essere impiegate molte altre formulazioni (p. es., latte intero fresco [ricco di grassi] più olio di mais e maltodestrina). Il latte in polvere usato nelle formulazioni è diluito con acqua. Di solito, gli integratori devono essere somministrati insieme alle formulazioni: Il magnesio 0,4 mEq/kg/die IM, viene somministrato per 7 giorni.

Le vitamine del complesso B, due volte la dose giornaliera raccomandata, vengono somministrate per via parenterale per i primi 3 giorni, abitualmente insieme a vitamina A, fosforo, zinco, manganese, rame, iodio, fluoro, molibdeno e selenio.

Poiché l'assorbimento del ferro per via orale è scarso nei bambini con malnutrizione proteico-energetica, può essere necessario un supplemento di ferro per via orale o IM. I genitori vengono istruiti sul fabbisogno nutrizionale.

Adulti Devono essere trattati i disturbi di base. Per esempio, se l'AIDS o il cancro causano un'eccessiva produzione di citochine, il megestrolo acetato o il medrossiprogesterone acetato possono migliorare l'assunzione di cibo. Tuttavia, poiché questi farmaci riducono drasticamente il testosterone negli uomini (con eventuale perdita muscolare) deve essere somministrato anche testosterone. Dal momento che questi farmaci possono causare insufficienza surrenalica, devono essere usati solo per un periodo breve (< 3 mesi). Un farmaco oressigeno, come il dronabinolo estratto dalla cannabis, deve essere somministrato ai pazienti con anoressia quando la causa non è evidente, o ai pazienti in fase terminale quando l'anoressia altera la qualità della vita. Un ormone steroide anabolizzante (p. es., testosterone enantato, nandrolone) o l'ormone della crescita possono beneficiare i pazienti con cachessia dovuta a insufficienza renale e pazienti anziani (p. es., aumentando la massa magra o la possibilità di migliorare la funzione). La correzione della malnutrizione proteico-energetica negli adulti di solito è simile a quella dei bambini; l'alimentazione è spesso limitata a piccole quantità. Tuttavia, per la maggior parte degli adulti, l'alimentazione non deve essere ritardata. Per l'alimentazione orale può essere usata una formulazione commerciale. Gli integratori devono essere somministrati nella quantità di 60 kcal/kg, con 1,2-2 g di proteine/kg. Qualora siano utilizzati integratori orali liquidi insieme ai cibi solidi, essi devono essere somministrati almeno 1 h prima dei pasti, così da non ridurre la quantità di cibo ingerita al pasto. Il trattamento dei pazienti anziani istituzionalizzati con malnutrizione proteico-energetica richiede molteplici interventi: Qualificazione ambientale (p. es., rendendo la zona pranzo più attraente)

Alimentazione assistita

Variazioni nella dieta (p. es., l'uso di additivi alimentari e di supplementi calorici durante i pasti)

Trattamento della depressione e delle altre patologie concomitanti

Uso di farmaci oressigeni, di steroidi anabolizzanti o di entrambi L'impiego a lungo termine dell'alimentazione enterale gastrostomica è essenziale per i pazienti con disfagia grave; il suo uso in pazienti con demenza è controverso. Un crescente numero di prove sostiene l'eliminazione delle diete terapeutiche sgradevoli (p. es., con poco sale, per diabetici, a basso contenuto di colesterolo) nei pazienti ospedalizzati poiché tali diete riducono l'introito di cibo e possono causare una grave malnutrizione proteico-energetica. In pazienti con limitazioni funzionali, la consegna a domicilio dei pasti e l'alimentazione assistita sono la chiave del problema.