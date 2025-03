Manifestazioni dell'infezione

Le malattie infettive in genere aumentano il numero dei neutrofili maturi e immaturi circolanti. I meccanismi comprendono la demarginazione e il rilascio di granulociti immaturi dal midollo osseo, il rilascio di neutrofili dal midollo osseo mediato da IL-1- e IL-6, e i fattori stimolanti le colonie sintetizzati da macrofagi, linfociti e altri tessuti. L'amplificazione di questi fenomeni (p. es., nei traumi, nelle flogosi e in circostanze stressanti simili) può provocare il rilascio di una quantità eccessiva di leucociti immaturi in circolo con leucociti fino da 25 000 a 30 000/mcL (25-30 × 109/L), che prende il nome di reazione leucemoide.

Al contrario, alcune infezioni (p. es., febbre tifoide e brucellosi) causano comunemente leucopenia. Nelle infezioni gravi, una leucopenia consistente costituisce di solito un segnale prognostico negativo.

Nei pazienti che vanno incontro a setticemia si osservano dei cambiamenti morfologici dei neutrofili come la presenza di corpi di Döhle, granulazioni tossiche e vacuolizzazione.

Si può verificare anemia nonostante le adeguate riserve tissutali di ferro. Se l'anemia è cronica, si tratta di un'anemia normocromica, normocitica caratterizzata da bassa sideremia, bassa capacità totale di legare il ferro e da ferritina sierica da normale ad aumentata.

Le infezioni gravi possono causare trombocitopenia e coagulazione intravascolare disseminata.