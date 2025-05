Aggressione sessuale e stupro

Un esame obiettivo, compreso un esame pelvico

Se la vittima acconsente, test per raccogliere prove e verificare la presenza di infezioni sessualmente trasmesse

Test di gravidanza

La valutazione medica approfondita della vittima di uno stupro è importante. Se possibile, chi ha subito uno stupro o una violenza sessuale viene condotto presso un apposito centro antiviolenza, dotato di personale di supporto addestrato e motivato, come un infermiere forense. Il centro può trovarsi nel pronto soccorso dell’ospedale o in una struttura separata. Alcune zone possiedono team di risposta alle violenze sessuali, che includono persone che operano nel settore sanitario, polizia scientifica, il centro per le crisi di violenza sessuale locale, forze dell’ordine e l’ufficio del giudice.

Il team preposto all’assistenza per le aggressioni sessuali spiega le procedure (esame obiettivo e altri esami) per raccogliere prove che potrebbero consentire un eventuale processo e la vittima decide se acconsentire. Vengono illustrati i vantaggi e gli svantaggi di tali procedimenti. La vittima non deve sentire alcuna pressione ad acconsentire.

Se la vittima decide di procedere, i professionisti sanitari sono obbligati per legge a segnalare il fatto alla polizia e a visitare la vittima; la valutazione medica può fornire prove per perseguire lo stupratore. La prova migliore si ottiene se la vittima della violenza si reca in ospedale quanto prima, senza lavarsi, neanche i denti, senza cambiarsi gli abiti e, se possibile, persino senza aver urinato. La cartella clinica compilata in base a questo esame talvolta viene utilizzata come prova nel procedimento legale. Tuttavia, non può essere rilasciata senza che venga data l’autorizzazione scritta della vittima o senza un mandato di comparizione. La cartella può anche aiutare la vittima a ricordare i particolari, nel caso in cui la testimonianza sia richiesta in un secondo tempo.

Subito dopo aver subito uno stupro, la donna può essere titubante o intimorita all’idea di sottoporsi all’esame obiettivo. Il team medico fa tutto il possibile per mettere la vittima a proprio agio e farla sentire al sicuro.

Prima di ogni fase della visita, il professionista sanitario spiega cosa verrà fatto e chiede alla vittima il permesso di procedere. La vittima si deve sentire libera di fare qualunque domanda sull’esame e sulle sue finalità. Inoltre, deve sentirsi libera di rifiutare qualsiasi parte della visita.

Il professionista sanitario di solito chiede alla vittima di descrivere gli eventi, per eseguire visite e trattamenti mirati. Tuttavia, parlare dell’accaduto è spesso fonte di paura e stress per la vittima, che può voler rimandare tale descrizione completa a un secondo momento, dopo aver risolto le esigenze immediate. Innanzitutto, può richiedere la medicazione delle lesioni riportate e del tempo per tranquillizzarsi.

Se la vittima è in grado, il medico la interroga sulla violenza con domande del tipo:

Quali parti del corpo sono state coinvolte (vagina, bocca e/o il retto)?

C’è stata eiaculazione (secrezione di sperma)?

È stato usato un preservativo?

L’aggressore ha minacciato, usato un’arma o si è comportato in modo violento?

Qual era l’aspetto dell’aggressore?

Per stabilire la probabilità di uno stato di gravidanza, il medico chiede alla donna la data dell’ultima mestruazione e se assume un contraccettivo. Per interpretare l’analisi di qualsiasi campione di sperma rilevato, il medico chiede alla vittima se ha avuto rapporti sessuali poco prima dello stupro e, in caso affermativo, quando sono avvenuti.

Il medico rileva i traumi fisici come tagli e graffi ed esamina la vagina e l’ano, alla ricerca di lesioni, che vengono fotografate. Poiché alcune lesioni, come le ecchimosi, compaiono più tardi, è possibile scattare successivamente una seconda serie di fotografie. Può essere eseguita una colposcopia per identificare lesioni genitali non evidenti. Nella colposcopia, la vagina, la cervice uterina e/o l’ano vengono esaminati con uno strumento di ingrandimento.