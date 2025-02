Il sintomo più frequente dell’amnesia dissociativa è la perdita di memoria,

che può riguardare:

un particolare evento o eventi o un determinato periodo, come i mesi o gli anni in cui da bambini si è stati vittime di un abuso oppure giornate trascorse in un violento scontro armato (amnesia localizzata)

solo alcuni aspetti di un evento o solo specifici eventi accaduti in un determinato periodo (amnesia selettiva)

l’identità personale e l’intera storia della propria vita, talvolta incluse alcune competenze consolidate e informazioni sulla realtà esterna (amnesia generalizzata)

informazioni di un particolare contesto, come tutte le informazioni che riguardano una persona specifica o la propria famiglia (amnesia sistematizzata)

qualsiasi nuovo fatto possa capitare (amnesia continuativa)

L’amnesia generalizzata è rara e si riscontra più frequentemente nei reduci di guerra, nelle persone che hanno subito aggressioni sessuali e in quelle che hanno vissuto stress o conflitti estremi; di solito insorge all’improvviso.

L’amnesia può non comparire immediatamente dopo l’evento traumatico o stressante, e può sopraggiungere dopo ore, giorni o periodi più lunghi.

Subito dopo la perdita della memoria, alcuni soggetti sembrano confusi. Alcuni sono molto sofferenti, altri sono stranamente indifferenti.

La maggior parte dei soggetti affetti da amnesia dissociativa presenta uno o più vuoti di memoria, che generalmente riguardano un arco di tempo compreso tra pochi minuti e alcune ore o giorni, ma talvolta abbracciano anni, decenni o persino l’intera vita. La maggior parte dei soggetti non è consapevole, o lo è solo in parte, di avere dei vuoti di memoria e acquisisce tale consapevolezza solo più avanti, quando recupera la memoria o si rende conto di non riuscire a ricordare azioni compiute nel passato.

I soggetti colpiti da questo disturbo hanno difficoltà a instaurare e mantenere vivi i rapporti sociali.

Alcuni hanno dei flashback, come accade nel disturbo da stress post-traumatico (DSPT), ovvero rivivono i fatti come se stessero realmente accadendo, e senza consapevolezza della propria storia personale dopo di essi (ad esempio, l’essere sopravvissuti al trauma). Queste rievocazioni dell’accaduto possono alternarsi all’amnesia durante i flashback. Alcuni soggetti con amnesia dissociativa sviluppano il DSPT in un momento successivo, specialmente quando acquisiscono consapevolezza degli eventi traumatici o stressanti che hanno scatenato l’amnesia.

Il soggetto può anche avere dei sintomi vaghi, come affaticamento, debolezza o disturbi del sonno. Sono comuni la depressione, il comportamento suicidario e altri comportamenti autodistruttivi (come l’abuso di sostanze e il comportamento sessuale sfrenato). I rischi di comportamento suicidario possono aumentare quando l’amnesia si risolve improvvisamente e il soggetto viene sopraffatto da ricordi traumatici.

Di rado, i soggetti affetti da una forma estrema di amnesia dissociativa si allontanano improvvisamente dalla propria abitazione per un certo lasso di tempo, e in questo periodo non hanno alcun ricordo, parziale o totale, della loro vita precedente e della loro identità. Tali episodi si chiamano fughe dissociative.