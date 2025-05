Comprendere la menopausa può aiutare ad affrontarne i sintomi. Anche parlare con altre donne che hanno già affrontato la menopausa o con il proprio medico può essere di aiuto nel decidere quale trattamento può essere efficace nel proprio caso.

Dato che i sintomi sono il risultato di una riduzione dei livelli ormonali, l’assunzione di ormoni (terapia di sostituzione ormonale) e il modo più efficace di alleviare i sintomi. Tuttavia, la sostituzione ormonale presenta dei rischi e i medici tentano prima altre misure.

Il trattamento delle vampate di calore può includere:

Vestirsi a strati

Indossare abiti che traspirano o assorbono l’umidità, come cotone e indumenti sportivi

Evitare ambienti troppo caldi e luci troppo forti

Alcuni farmaci non ormonali

I trattamenti dell’incontinenza possono includere:

Esercizi per rafforzare i muscoli che iniziano e fermano la minzione

I trattamenti della secchezza vaginale possono includere:

Lubrificanti o idratanti vaginali

Continuare ad avere rapporti sessuali, che aumenta il flusso di sangue alla vagina

Alcune donne prendono erbe medicinali e altri integratori per alleviare i sintomi. Esistono molti integratori diversi. La maggior parte non è molto efficace e nessuno è stato esaminato in termini di sicurezza come avviene per i farmaci su prescrizione. Inoltre, alcune erbe e integratori possono interferire con altri farmaci assunti. Chi intende assumere integratori, deve discuterne prima con il proprio medico.