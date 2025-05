La nausea e il vomito sono molto comuni in gravidanza. Sono causati dagli ormoni della gravidanza presenti nell’organismo. Nonostante il nome “nausea mattutina”, nausea e vomito sono possibili in qualsiasi momento della giornata. Alcune donne in gravidanza vomitano talmente spesso e talmente a lungo che necessitano di farmaci o infusioni EV (direttamente in vena) di liquidi.

Per alleviare la nausea mattutina, si possono adottare i seguenti accorgimenti: