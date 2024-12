Come si comporta il medico

Il medico chiede innanzitutto alla donna di descrivere il gonfiore e gli altri sintomi, oltre all’anamnesi medica, Esegue quindi un esame obiettivo. I risultati dell’anamnesi e dell’esame obiettivo spesso suggeriscono al medico una causa del gonfiore e gli eventuali esami da effettuare (tabella Alcune cause e caratteristiche del gonfiore nelle ultime fasi della gravidanza).

Il medico pone domande su:

Quando è insorto il gonfiore

Da quanto tempo è presente

Se una qualsiasi attività (come stare distese sul lato sinistro) lo allevia o lo peggiora

Il medico si informa anche delle condizioni che aumentano il rischio di sviluppare trombosi venosa profonda, preeclampsia e cardiomiopatia peripartum.

e chiede alla donna se ha altri sintomi che possono suggerirne la causa. Si informa se ha già avuto una trombosi venosa profonda, embolia polmonare, preeclampsia, ipertensione arteriosa o problemi di cuore, compresa la cardiomiopatia.

Durante l’esame obiettivo, il medico cerca evidenze di una causa grave del gonfiore. Per controllare i sintomi di preeclampsia, misura la pressione sanguigna, ausculta cuore e polmoni e può controllare i riflessi della donna ed esaminare il fondo degli occhi con un oftalmoscopio (un dispositivo manuale simile a una piccola torcia elettrica). Il medico valuta anche la presenza di zone di gonfiore, in particolare di gambe, mani e viso. Le eventuali zone gonfie vengono controllate per vedere se sono arrossate, calde o sensibili.