Nausea e vomito all'inizio della gravidanza

Se i sintomi sembrano essere la nausea e il vomito comuni durante la gravidanza (nausea mattutina), alcuni cambiamenti nella dieta o nelle abitudini alimentari possono aiutare:

Bere o mangiare piccole quantità ma più spesso (5-6 piccoli pasti al giorno)

Mangiare prima di avere fame

Mangiare solo cibi leggeri, come banane, riso, purea di mele e pane tostato asciutto (la cosiddetta dieta BRAT: bananas, rice, applesauce, dry toast)

Tenere dei cracker sul comodino per mangiarne uno o due al risveglio prima di alzarsi

Bere bibite gassate (frizzanti)

Zenzero (disponibile sotto forma di capsule o lecca-lecca), agopuntura, cerotti per il mal d’auto e ipnosi possono essere d’aiuto, come pure passare dalle vitamine prenatali alle vitamine masticabili contenenti folato per bambini.

Se necessario, si possono prescrivere farmaci per alleviare la nausea (antiemetici), scegliendoli fra quelli più sicuri durante l’inizio della gravidanza. Innanzitutto viene utilizzata la vitamina B6. Se risulta inefficace, può essere prescritto un altro farmaco (doxilamina, metoclopramide, ondansetron o prometazina).

Se il vomito provoca disidratazione, possono essere somministrati liquidi per via endovenosa (direttamente in vena). In genere i liquidi contengono zucchero (glucosio) e includono elettroliti e vitamine secondo necessità. Se il vomito è grave e persiste, la donna viene ricoverata e continua a ricevere liquidi contenenti gli integratori necessari. Riceve anche farmaci antiemetici per via orale, mediante iniezione o supposta. Una volta fermato il vomito, si possono somministrare liquidi per via orale. Se la donna riesce a trattenere i liquidi, può cominciare ad assumere piccole ma frequenti porzioni di alimenti leggeri. Le dimensioni delle porzioni possono essere aumentate se le pazienti le tollerano.

Se la nausea e il vomito sono dovuti a un disturbo particolare, si procede con il trattamento del disturbo.