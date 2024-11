Si sospettano crampi mestruali in base ai sintomi e a un esame. Per assicurarsi che i sintomi non abbiano altre cause, possono essere eseguiti uno o più esami:

Test di gravidanza

Ecografia dell’addome inferiore per visualizzare ovaie, utero e cervice

Se il medico ritiene probabile la malattia infiammatoria pelvica, preleva un campione di cervice con un tampone di cotone e lo esamina per rilevare la presenza di infezioni

Raramente il medico può dover condurre esami di diagnostica per immagini, come la RMI (risonanza magnetica per immagini), o usare una sonda di visualizzazione (isteroscopia) per esaminare l’interno dell’utero.