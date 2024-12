Evento breve, risolto, inspiegato (Brief, Resolved, Unexplained Event, BRUE)

Valutazione medica

Altri esami basati sui risultati della valutazione

Quando si verifica un BRUE, il medico pone varie domande chiave:

Quali segnali sono stati osservati durante l’evento dalla persona che si occupava del bambino (compresi descrizione dei cambiamenti della respirazione, del colorito, del tono muscolare e degli occhi, suoni emessi, durata dell’episodio e sintomi precedenti l’evento)?

Quali misure sono state prese (ad esempio, lieve stimolazione, respirazione bocca a bocca o rianimazione cardiopolmonare [RCP])?

La madre ha assunto farmaci o ha fatto uso di sostanze ricreative durante la gravidanza? I membri del nucleo familiare utilizzano attualmente farmaci, tabacco e alcol?

Qual era l’età gestazionale del bambino (tempo trascorso in utero dopo la fecondazione dell’ovulo)? Ci sono state complicanze alla nascita? Il neonato è rimasto in ospedale dopo la nascita per trattare apnea?

Durante l’allattamento, il bambino tossisce, vomita, soffoca? Il neonato ha avuto problemi di sottopeso?

Il bambino ha raggiunto tutte le tappe dello sviluppo per la sua età?

Il bambino ha già avuto un BRUE o ha subito un trauma di recente?

Si sono verificati casi simili o di morte precoce in famiglia?

Il medico esegue un esame obiettivo per individuare eventuali anomalie evidenti, in particolare del sistema nervoso, come eccessiva rigidità (postura) o flaccidità (scarso tono muscolare) e segni di infezioni, lesioni o sospetto abuso.

In base alla discussione con chi assisteva il bambino e all’esame obiettivo, il medico può disporre di informazioni sufficienti per garantire che il bambino non abbia una malattia grave.

Se ha dei dubbi, il medico può eseguire esami di laboratorio (come analisi del sangue per controllare anemia o infezioni e test della funzionalità renale ed epatica, nonché analisi di feci, urine e liquido spinale), esami di diagnostica per immagini (quali radiografia del torace o tomografia computerizzata [TC] del cranio), elettrocardiogramma o una combinazione di test, a seconda dei risultati dell’esame obiettivo del bambino. Si possono eseguire altri esami per indagare la presenza di eventuale attività convulsiva (come un elettroencefalogramma).