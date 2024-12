Sono pochi i bambini che non sviluppano disturbi non gravi nei primi anni di vita. Sono comuni pianto, problemi di alimentazione, eruzioni cutanee e occasionalmente febbre. Questi problemi di salute diventano preoccupanti solo in casi estremi, per esempio in caso di pianto eccessivo, una crescita non ottimale (vedere Ritardo della crescita) o febbre alta che non recede. La maggior parte dei disturbi non è grave.