Panoramica sulle dermatofitosi (tinea)

Visita medica della cute

Esame dei raschiamenti cutanei

A volte coltura dei raschiamenti

I medici possono frequentemente identificare un’infezione da tigna in base al suo aspetto.

Per confermare la diagnosi di tigna, prelevano raschiamenti cutanei e li osservano al microscopio. Viene eseguita una coltura dei raschiamenti (il processo di crescita di un organismo in laboratorio per l’identificazione) soltanto se la persona presenta un’infezione del cuoio capelluto o delle unghie. L’identificazione del tipo di micete aiuta i medici a scegliere il trattamento migliore.