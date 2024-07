Dermatofitosi del corpo (tinea corporis)

Farmaci antimicotici applicati sulla cute o assunti per via orale

La tinea corporis viene trattata con una crema, lozione o gel a base di imidazolo, ciclopirox, naftifina o terbinafina applicato direttamente sulla zona colpita (per via topica) due volte al giorno e continuato per 7-10 giorni dopo che l’eruzione è sparita completamente (solitamente dopo 2-3 settimane). In caso di sospensione troppo precoce, è possibile che l’infezione non venga eradicata e che le chiazze ricompaiano. Possono passare diversi giorni prima che tali creme, lozioni o gel riducano i sintomi. (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)

Nelle persone con infezioni da miceto Trichophyton rubrum e affette da malattie invalidanti, le infezioni possono essere difficili da trattare e relativamente diffuse. In tali casi la terapia più efficace è un farmaco antimicotico, come l’itraconazolo o la terbinafina, assunto per via orale per 2-3 settimane.