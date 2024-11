Roseola infantum

Paracetamolo o ibuprofene per offrire sollievo dalla febbre

La febbre viene curata con paracetamolo o ibuprofene.

Le convulsioni e l’eruzione cutanea non richiedono un trattamento specifico, ma in genere i genitori si preoccupano per questi sintomi e portano il bambino dal medico per una visita.

In caso di malattia grave in bambini con un sistema immunitario compromesso, il trattamento può includere farmaci antivirali, come foscarnet o ganciclovir.