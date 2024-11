CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

L’intossicazione alimentare da Clostridium perfringens deriva dal consumo di cibo contaminato dal batterio Clostridium perfringens. Una volta raggiunto l’intestino tenue, il batterio rilascia una tossina che spesso causa diarrea.

Il Clostridium perfringens è un batterio che provoca vari disturbi, compresa la gastroenterite. Alcuni ceppi causano una gastroenterite lieve o moderata che migliora senza trattamento, mentre altri ceppi causano gastroenterite grave che può danneggiare l’intestino tenue e talvolta essere fatale. Manzo, pollame, sughi contaminati e cibi essiccati o precotti sono solitamente responsabili delle epidemie di intossicazione alimentare da Clostridium perfringens. Alcuni ceppi non possono essere distrutti cuocendo con cura il cibo, mentre ciò non vale per altri casi.

Sintomi dell’intossicazione alimentare da Clostridium La gastroenterite esordisce dopo 6-24 ore dal consumo di cibo contaminato. I sintomi più comuni sono diarrea acquosa e crampi addominali. Anche se generalmente lieve, l’infezione può inoltre causare dolore addominale, gonfiore (distensione) addominale dovuto a gas, diarrea grave, disidratazione e grave riduzione della pressione sanguigna (shock). I sintomi dell’intossicazione alimentare da Clostridium perfringens durano di solito circa 24 ore.

Diagnosi di intossicazione alimentare da Clostridium Valutazione medica

Talvolta analisi degli alimenti o delle feci contaminati Il medico spesso sospetta la diagnosi di intossicazione alimentare da Clostridium perfringens quando si è verificata un’epidemia locale della malattia. La diagnosi è confermata esaminando campioni degli alimenti o delle feci contaminati alla ricerca di Clostridium perfringens.

Trattamento dell’intossicazione alimentare da Clostridium Liquidi e riposo Al soggetto vengono somministrati liquidi ed è consigliato il riposo. Solitamente non si somministra cura antibiotica.