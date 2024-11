Visite mediche preventive per gli adolescenti

L’esame del livello di colesterolo nel sangue deve essere eseguito per tutti i bambini tra i 9 e gli 11 anni di età e nuovamente tra i 17 e i 21 anni di età. Analisi più frequenti possono essere consigliate per i bambini e gli adolescenti obesi o con un’anamnesi familiare di colesterolo alto o cardiopatie.

Gli adolescenti vengono sottoposti a screening per i fattori di rischio di tubercolosi (TBC) a tutti bilanci di salute. I fattori di rischio includono esposizione alla TBC, essere nati o aver viaggiato in regioni del mondo in cui la TBC è comune (Paesi diversi da Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda ed Europa Occidentale e Settentrionale), avere un familiare con TBC e genitori o conoscenti stretti immigrati di recente da una regione in cui la TBC è comune o che sono stati recentemente in carcere. Di solito quelli che presentano fattori di rischio vengono sottoposti al test di screening per la tubercolosi.

Gli adolescenti sessualmente attivi vengono sottoposti a screening delle infezioni a trasmissione sessuale (ITS) comuni, come la gonorrea e la clamidia. Lo screening viene eseguito utilizzando campioni di urine o prelevati dal retto, dall’uretra, dalla cervice o dalla gola.

I medici possono sottoporre un adolescente a screening per l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) almeno una volta tra i 15 e i 18 anni di età. Lo screening dell’HIV deve essere eseguito ogni anno per gli adolescenti sessualmente attivi, che hanno un’altra ITS o che usano o hanno fatto uso di sostanze stupefacenti iniettabili. Lo screening viene eseguito su un campione di sangue.

Generalmente lo screening delle donne per il tumore della cervice inizia all’età di 21 anni. Viene eseguito su campioni di cellule prelevate dalla cervice (Pap test).

Tutti devono essere sottoposti regolarmente allo screening dell’infezione da virus dell'epatite C (HCV) almeno una volta tra i 18 e i 79 anni. I soggetti a maggior rischio di infezione da HCV, compresi quelli che hanno usato o che fanno uso di stupefacenti iniettati, devono essere sottoposti al test per l'infezione da HCV da ripetere ogni anno. Lo screening viene eseguito su un campione di sangue.

Gran parte della visita di routine è dedicata a un colloquio di screening psicosociale e ai consigli di uno specialista. Il colloquio di screening comprende domande relative all’ambiente domestico, ai risultati e agli obiettivi scolastici, alle attività ricreative e ai passatempi, a eventuali comportamenti rischiosi, alla salute mentale e alla salute emotiva. Il consulto verte di solito su sviluppo fisico e sviluppo psicosociale, stili di vita sani e prevenzione delle ferite.