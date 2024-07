Promozione della salute e dello sviluppo ottimali dei bambini

Per svilupparsi a livello emotivo e intellettuale, i bambini piccoli hanno bisogno di affetto e stimoli. I genitori che presentano un volto sorridente, adottano frequentemente un linguaggio affettuoso, il contatto fisico e l’amore sostengono lo sviluppo del bambino. Un’interazione positiva e piacevole, apprezzata sia dai genitori sia dal bambino, è la cosa più importante ed è più importante del tipo o del numero di giocattoli o gadget presenti in casa.

Lo sviluppo ottimale del bambino si ottiene in modo più efficace se si agisce con flessibilità, considerando l’età, il temperamento, lo sviluppo e le modalità di apprendimento del singolo bambino. Si consiglia di impiegare un approccio coordinato che coinvolga genitori, insegnanti e bambini. Nei primi anni, i bambini necessitano di un ambiente che favorisca curiosità e apprendimento, utili per tutto il corso della vita. I bambini devono avere a disposizione libri e musica. Una lettura giornaliera interattiva con i genitori che pongono e rispondono a domande aiuta i bambini a stare attenti e a comprendere le letture e ne stimola l’interesse nelle attività didattiche. Il tempo trascorso davanti a uno schermo (ad esempio, televisione, videogiochi, telefoni cellulari e altri dispositivi manuali e il tempo trascorso al computer per fini non educativi) può causare inattività e obesità; limiti al tempo trascorso dal bambino utilizzando dispositivi dotati di schermo devono iniziare alla nascita ed essere mantenuti durante tutta l’adolescenza.

I giochi di gruppo e la prescolarizzazione apportano diversi benefici in molti bambini. La maggior parte di essi acquisisce abilità sociali importanti, come la condivisione. Inoltre, i bambini possono iniziare a riconoscere lettere, numeri e colori. Queste abilità semplificano l’inizio della scuola. È molto importante ricordare che in un ambiente prescolare strutturato potenziali disturbi di sviluppo possono essere individuati e trattati precocemente.

I genitori alla ricerca di un asilo possono domandarsi quale sia l’ambiente miglior per i propri figli e se le attenzioni di altre persone possano effettivamente danneggiarli. Le informazioni disponibili indicano che i bambini piccoli possono prosperare sia nell’ambiente domestico sia fuori casa, purché l’ambiente sia accogliente e protettivo. Mediante l’attenta valutazione della reazione del bambino all’ambiente del nido, i genitori sono in grado di scegliere l’ambiente migliore. Alcuni bambini si trovano meglio in nidi con molti altri bambini, altri a casa o in piccoli gruppi.

Quando il bambino va a scuola e ricevere compiti a casa, i genitori possono essere di aiuto

Mostrando interesse per lo studio dei propri figli

Rendendosi disponibili a rispondere alle domande senza svolgere i loro compiti

Creando a casa un ambiente di studio tranquillo per il bambino

Confrontandosi con l’insegnante per discutere di eventuali problematiche

Con la progressione degli studi, i genitori devono valutare le necessità dei loro figli quando operano scelte relative ad attività extrascolastiche. Molti bambini prosperano se hanno l’opportunità di partecipare a queste attività, come fare sport di squadra o imparare a suonare uno strumento musicale. Queste attività possono anche fornire l’occasione per migliorare le abilità sociali. D’altra parte, alcuni bambini sviluppano stress se sono eccessivamente impegnati e se ci si aspetta che partecipino a troppe attività. Essi vanno incoraggiati e supportati nelle attività extrascolastiche senza gravarli di troppe aspettative.