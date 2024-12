Visite mediche preventive pediatriche

Utilizzare un seggiolino per auto adeguato all’età e al peso. (Lattanti e bambini piccoli devono viaggiare in senso contrario alla direzione di marcia fino al superamento dei limiti di peso o di statura di un seggiolino per auto convertibile. I seggiolini convertibili hanno dei limiti che consentono alla maggior parte dei bambini di viaggiare rivolti all’indietro fino ai 2 anni. Una volta raggiunti i 2 anni di età o, a prescindere dall'età, sono troppo grandi per il seggiolino rivolto all’indietro quindi devono essere sistemati in un seggiolino rivolto in direzione del senso di marcia dotati di cinghie il più a lungo possibile in base ai limiti di peso e altezza.)