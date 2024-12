Intervento chirurgico

Il trattamento iniziale per il tumore del testicolo è l’asportazione chirurgica dell’intero testicolo affetto (orchiectomia radicale). Qualora l’uomo lo richieda è possibile sostituire il testicolo asportato con una protesi (testicolo artificiale). L’altro testicolo non viene asportato, per cui l’uomo mantiene adeguati livelli di ormoni maschili e rimane fertile. A volte con il tumore del testicolo può insorgere sterilità, che può regredire dopo il trattamento. Prima del trattamento si consiglia di accedere alle banche per la conservazione del seme.

Il trattamento successivo dipende dal tipo di tumore testicolare e dall’estensione della malattia, che diventa evidente dopo l’intervento chirurgico. Nella maggior parte dei casi, il tumore è localizzato e allo stadio iniziale. Per escludere la diffusione (metastatizzazione) del tumore, vengono eseguite scansioni di tomografia computerizzata (TC) del torace, dell’addome e della pelvi, nonché un esame obiettivo e analisi del sangue (per marcatori tumorali). Se non si è diffuso, il trattamento raccomandato è la sorveglianza attiva (attento monitoraggio con esami del sangue e TC periodici).

In alcuni uomini senza evidenze di metastasi che presentano caratteristiche ad alto rischio, possono essere raccomandati un intervento chirurgico per rimuovere i linfonodi addominali (dissezione linfonodale retroperitoneale) o 1-2 dosi di chemioterapia per ridurre il rischio di recidiva.

Le opzioni terapeutiche per gli uomini con malattia metastatica al momento della diagnosi o in quelli che successivamente sviluppano recidiva includono chemioterapia, dissezione linfonodale retroperitoneale o radioterapia (solo per il seminoma). Una combinazione di trattamenti spesso cura il tumore testicolare.