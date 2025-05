Visite mediche preventive per i neonati

Ad ogni visita vengono misurati la lunghezza e l’altezza, il peso e la circonferenza cranica del neonato. Inoltre, il medico esamina il neonato per individuare eventuali anomalie, compresi i segni di malattie ereditarie o anomalie congenite.

Vengono esaminati gli occhi e si esegue la valutazione della vista. Per i neonati molto prematuri (nati prima del completamento della 32a settimana di sviluppo all’interno dell’utero) di solito sono necessarie valutazioni oculistiche più frequenti da parte di un oculista per verificare l’eventuale insorgenza della retinopatia del prematuro, una malattia oculare che colpisce i bambini nati prima che i vasi sanguigni degli occhi si siano sviluppati completamente e che può provocare cecità, e per lo sviluppo di errori di rifrazione che provocano un offuscamento della vista. Questi disturbi sono più comuni nei neonati molto prematuri.

Il medico controlla le anche del neonato per verificare eventuali segni di allentamento o lussazione dell’articolazione (displasia di sviluppo dell’anca), osserva i denti del bambino, se presenti, per verificare l’eventuale presenza di carie, e la bocca per individuare eventuali segni di mughetto, un’infezione da lieviti comune nei neonati.

Il medico esamina inoltre il cuore, i polmoni, l’addome, le braccia, le gambe e i genitali.