Tiroidite subacuta

Talvolta farmaci per alleviare il dolore e l’infiammazione

La maggior parte dei soggetti guarisce completamente. In genere la patologia scompare spontaneamente entro pochi mesi, ma qualche volta può ripresentarsi o, più raramente, può danneggiare la tiroide al punto da determinare ipotiroidismo permanente.

L’aspirina o altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) possono alleviare il dolore e l’infiammazione. Se i sintomi sono gravi o se i farmaci antinfiammatori non sono in grado di controllarli, i medici possono raccomandare corticosteroidi, come il prednisone, che vengono gradualmente ridotti nell’arco di 6-8 settimane. Quando la terapia corticosteroidea è interrotta improvvisamente, o precocemente, spesso i sintomi recidivano.

Se i sintomi dell’ipertiroidismo sono gravi, si può usare un beta-bloccante.

Se i sintomi di ipotiroidismo sono gravi o se l’ipotiroidismo diventa permanente, può essere necessario ricorrere all’ormone tiroideo sintetico (levotiroxina).