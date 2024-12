La cifosi è una curvatura anomala della colonna vertebrale che appare come una gobba.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi ossei nei bambini.)

La parte superiore della schiena è incurvata in avanti. In alcuni bambini, il grado di curvatura è più accentuato. L’eccessiva curvatura può essere

Flessibile

Rigida (strutturale)

Nella cifosi flessibile i bambini riescono a raddrizzare la colonna vertebrale contraendo i muscoli della schiena e riallineando le vertebre. La causa non è nota. Non è richiesto un trattamento specifico, se non esercizi per rafforzare la muscolatura.

Nella cifosi rigida i bambini non riescono a raddrizzare la colonna vertebrale perché più vertebre dorsali hanno forma incuneata anziché rettangolare. In genere, sono interessate 3 o più vertebre. La cifosi rigida è raramente congenita e tende a svilupparsi nel corso della vita, in genere nell’adolescenza. Le cause rare sono molteplici, ad esempio fratture, infezioni e tumori, ma la causa più comune è la malattia di Scheuermann.

La cifosi è spesso asintomatica. Si può sviluppare un dolore vertebrale lieve ma persistente. La cifosi appare evidente perché modifica l’aspetto fisico. Le spalle sono curve e anche il dorso può apparire più incurvato del normale o ingobbito. Alcuni soggetti hanno un aspetto simile alla sindrome di Marfan, nella quale gli arti sono molto più lunghi rispetto al tronco.

La cifosi lieve e asintomatica è rilevata talvolta durante un esame obiettivo di routine. Per confermare la diagnosi di cifosi il medico può richiedere la radiografia della colonna vertebrale.

Il trattamento della cifosi è identico a quello descritto per la malattia di Scheuermann.

Cifosi: Schiena incurvata

