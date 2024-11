I lipomi sono depositi di materiale lipidico (grasso), di consistenza soffice, che crescono sotto la cute, dando origine a noduli rotondi o ovali.

(Vedere anche Panoramica sulle neoformazioni cutanee.)

I lipomi sono molto comuni. Hanno l’aspetto di rigonfiamenti lisci e morbidi sotto la pelle. La loro consistenza può variare e alcuni sono piuttosto duri. La cute che ricopre il lipoma ha un aspetto normale. Il diametro dei lipomi raramente supera i 7,5 centimetri. Si possono sviluppare in qualsiasi distretto dell’organismo, ma sono particolarmente frequenti sugli avambracci, sul tronco e sul collo. I lipomi sono più comuni tra le donne. Alcune persone presentano un solo lipoma, mentre altre ne sviluppano molti. I lipomi multipli possono essere ereditari e far parte di una condizione genetica (ad esempio la lipomatosi multipla familiare). Queste formazioni causano raramente problemi, anche se a volte potrebbero essere sensibili o dolorose.

Lipoma Immagine © Springer Science+Business Media

I lipomi sono facilmente riconoscibili e non necessitano, in genere, di ulteriori esami per formulare la diagnosi. Non sono un tipo di cancro e raramente subiscono una trasformazione maligna. In caso di variazione, il medico può eseguire una biopsia (asportazione di un campione di tessuto per l’esame al microscopio).

Di solito, non è necessario alcun trattamento per il lipoma, ma i lipomi fastidiosi possono essere asportati tramite intervento chirurgico o liposuzione (asportazione del grasso con un dispositivo aspirante).