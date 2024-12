Questi emangiomi sono il tumore infantile più comune e colpiscono il 5-10% dei neonati entro il primo anno di età. Si sviluppano subito dopo la nascita e tendono a ingrandirsi rapidamente durante il primo anno di vita. Dopo 12-18 mesi il loro volume inizia a diminuire. La maggior parte degli emangiomi scompare entro i 10 anni, sebbene la cute restante divenga spesso lievemente discromica o cicatriziale.

Gli emangiomi dell’infanzia crescono all’interno e sotto la pelle. Causano il rigonfiamento della pelle e divengono di colore rosso acceso oppure, se sono molto profondi, di colore bluastro. La maggior parte degli emangiomi profondi ha un diametro di 0,5-5 centimetri, sebbene talvolta possano divenire molto più grandi. Più della metà si presenta sulla testa e sul collo. Talvolta, si sviluppano all’interno di alcuni organi, come il fegato (vedere Emangiomi del fegato).

Emangioma capillare della palpebra Immagine © Springer Science+Business Media

Gli emangiomi dell’infanzia non causano dolore, ma in rari casi si aprono (si ulcerano) e sanguinano. Gli emangiomi intorno agli occhi possono crescere tanto da ostruire la vista, con possibile cecità permanente se non trattati. Gli emangiomi possono anche ostruire il naso o la gola, fino a bloccare la respirazione.

I medici potrebbero eseguire una risonanza magnetica per immagini (RMI), se l’emangioma sembra bloccare il naso o la gola o altre strutture importanti.

Solitamente, gli emangiomi dell’infanzia si riducono completamente entro l’età di 10 anni. Poiché regrediscono spesso spontaneamente, quando compaiono non vengono trattati a meno che la lesione non cresca rapidamente, blocchi la vista o la respirazione, si ulceri o rappresenti un problema estetico per il paziente.

Se è necessario il trattamento degli emangiomi dell’infanzia, i medici possono prescrivere corticosteroidi da applicare sulla pelle, iniettati o assunti per via orale, trattamenti laser o propranololo applicato sulla cute o assunto per via orale. Gli emangiomi che si sono ulcerati vengono trattati con impacchi, farmaci applicati alla ferita e bendaggi. La rimozione chirurgica non è solitamente consigliata perché la maggior parte degli emangiomi scompare autonomamente e la cicatrizzazione è ridotta se l’emangioma viene ignorato. Nei bambini più grandi nei quali l’emangioma si è ridotto fino al livello massimo, la chirurgia può migliorare l’aspetto della cute.