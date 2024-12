La dentizione è il processo di eruzione dei denti attraverso le gengive.

Il primo dente compare in genere a 6 mesi d’età e la dentizione dei primi 20 denti decidui si completa in genere entro i 2 anni e mezzo.

Prima dell’eruzione dei denti, il bambino piange, è irritabile, dorme e mangia poco. Durante l’eruzione dei primi denti, il bambino sbava, presenta gengive rosse e dolenti e mastica costantemente oggetti come giocattoli e la ringhiera della culla.

La dentizione non provoca febbre (temperatura sopra i 38 °C). I bambini con febbre e quelli particolarmente irritabili devono essere esaminati dal medico per la presenza di un‘infezione, poiché i sintomi possono non dipendere dalla dentizione.

I lattanti possono trarre sollievo dalla masticazione di oggetti duri (come biscotti per la dentizione) o freddi (come gomma rigida o massaggiagengive contenenti gel). Può essere d’aiuto anche il massaggio gengivale con o senza ghiaccio. Se il bambino è particolarmente agitato, di solito sono efficaci paracetamolo o ibuprofene in dosi stabilite in base al peso.

I dispositivi per la dentizione indossati intorno al collo del bambino, come collane o perline per dentizione, devono essere evitati, perché aumentano il rischio di soffocamento e strangolamento.

I gel per la dentizione non sono consigliati, in quanto non più efficaci di altre misure per alleviare il dolore; inoltre, alcuni contengono benzocaina, una sostanza potenzialmente pericolosa. In casi rari, la benzocaina può causare un problema grave, la metaemoglobinemia, che influisce sulla capacità del sangue di trasportare ossigeno.