Primi giorni dopo la nascita

La circoncisione del neonato, se richiesta, viene abitualmente eseguita entro i primi giorni di vita. La scelta di eseguire o meno la circoncisione dipende dal credo religioso dei genitori o dalle preferenze personali.

Sono pochi i problemi medici che rendono necessaria la circoncisione. A volte è presente un prepuzio insolitamente stretto (fimosi) che ostruisce il flusso di urina e la circoncisione è necessaria per rimuovere l’ostruzione. Sebbene gli uomini circoncisi possiedano anche minori probabilità di contrarre infezioni delle vie urinarie, tali rischi possono essere ridotti al minimo con un’igiene adeguata. Inoltre, gli uomini circoncisi presentano un rischio inferiore di sviluppare il tumore del pene, ma si tratta di un tumore raro e una strategia di prevenzione consiste nella vaccinazione contro i ceppi più comuni del papillomavirus umano che causano il tumore.

Le circoncisioni sono generalmente procedure prive di complicanze. Una piccola percentuale di bambini presenta una complicanza durante la procedura di circoncisione, solitamente un lieve sanguinamento o un’infezione locale. Tuttavia, occasionalmente si verificano complicanze gravi.

La circoncisione non deve essere eseguita se il neonato non ha ancora urinato, se presenta un disturbo emorragico o in caso di anomalie del pene di qualsiasi tipo, perché il prepuzio potrebbe essere utilizzato per eventuali riparazioni chirurgiche che si rendano necessarie successivamente. La circoncisione deve essere rinviata se durante la gravidanza la madre ha assunto farmaci che aumentano il rischio di emorragie, come anticoagulanti o aspirina. La circoncisione deve essere rinviata fino a quando tutti questi farmaci non siano stati eliminati dall’organismo del neonato.