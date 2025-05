Disturbi alimentari

L’ipoalimentazione è la somministrazione di una quantità di cibo inferiore alle reali necessità per una crescita sana del bambino.

Costituisce una delle molte cause di ritardo della crescita e può essere legata al bambino o a chi se ne prende cura. L’ipoalimentazione può verificarsi quando un bambino agitato o distratto non mangia volentieri o presenta difficoltà di suzione o deglutizione. L’ipoalimentazione può dipendere anche da tecniche improprie di allattamento e da errori nella preparazione del latte artificiale (vedere Allattamento con il biberon). Povertà e scarsa disponibilità di cibo nutriente costituiscono le cause principali di ipoalimentazione.

Talvolta, i genitori che maltrattano i figli o quelli con disturbi di salute mentale negano intenzionalmente il cibo ai propri figli.

Nei lattanti, l‘ipoalimentazione può provocare disidratazione e ingiallimento della pelle (ittero).

Enti di assistenza sociale (ad esempio il programma Women, Infants, and Children [WIC] negli Stati Uniti) possono aiutare i genitori nell’acquisto di latte artificiale e insegnare loro le giuste tecniche per la preparazione e la somministrazione al bambino. Se un bambino presenta un peso molto inferiore rispetto a quello ideale, tale da richiedere un controllo dell’alimentazione, il medico può ricoverarlo per la valutazione del caso. Se i genitori abusano del bambino o sono negligenti, si deve far ricorso ai servizi sociali.