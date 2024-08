Feci e urina nei lattanti

Dopo i primi giorni di vita, i neonati devono produrre almeno 6-8 pannolini bagnati al giorno, ma possono averne di più. L’urina assume varie tonalità, da quasi trasparente a giallo scuro.

Le caratteristiche delle feci variano moltissimo da neonato a neonato sia per frequenza di evacuazioni sia per colore e consistenza, in base ai singoli lattanti e alla dieta. La frequenza delle evacuazioni nei lattanti varia da una volta ogni due giorni a 6-8 volte al giorno. Le feci possono essere dure e formate o molli e acquose. Il colore varia dal giallo senape al marrone scuro. Le feci dei bambini allattati al seno sono generalmente più molli e di colore più chiaro rispetto a quelle dei bambini alimentati con latte artificiale.

I pannolini devono essere cambiati spesso per mantenere la cute asciutta. La cute umida si irrita più facilmente di quella asciutta, con possibile sviluppo di dermatite da pannolino. I pannolini moderni superassorbenti e monouso contengono uno strato di gel che assorbe i liquidi mantenendoli distanti dalla cute. Questi pannolini mantengono la cute più asciutta rispetto ai pannolini di stoffa in caso di urine da scarse a moderate, ma qualsiasi tipo di pannolino deve essere cambiato quando la cute si bagna. Batteri normalmente presenti nelle feci possono metabolizzare l’urea, una sostanza presente nelle urine, determinando un pH alcalino che irrita la cute; pertanto i pannolini devono essere controllati frequentemente per verificare la presenza di feci e, in tal caso, cambiati subito.

Le polveri per bambini aiutano a mantenere asciutta la cute se il bambino è lievemente sudato, ma non sono utili per proteggerla da feci e urina e non sono indispensabili. Il talco può causare problemi polmonari se inalato dai neonati, pertanto i genitori che vogliono usarlo devono acquistare polveri a base di amido di mais.