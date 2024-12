Sonno dei neonati e dei lattanti

Data l’immaturità del sistema nervoso neonatale, i neonati dormono per molto tempo, ma solo una o due ore per volta, senza riferimento al giorno o alla notte. A partire dalla 4ª-6ª settimana di vita, molti neonati hanno un ciclo di 4 ore di veglia e 4 ore di sonno. Dai 4 ai 6 mesi di vita, i neonati riescono a dormire rispettando il ritmo giorno-notte. Entro il 1° anno di vita, la maggior parte dei bambini dorme 8-9 ore consecutive per notte. I disturbi del sonno sono tuttavia comuni e si verificano in diversi momenti nel corso dei primissimi anni di vita (vedere Problemi del sonno dei bambini).

I fattori che influenzano l’andamento del sonno variano in base all’età. A 9 mesi di età e di nuovo intorno ai 18 mesi i disturbi del sonno diventano più comuni perché

si sviluppa ansia da separazione

i bambini possono spostarsi in modo indipendente e controllare il proprio ambiente.

possono fare lunghi sonnellini pomeridiani

possono essere sovrastimolati durante il gioco prima di coricarsi.

Gli incubi notturni tendono a diventare più comuni.

I genitori possono aiutare i lattanti a dormire la notte accudendoli e stimolandoli meno la sera tardi e tenendo la stanza del bambino al buio la notte, il che è importante per il normale sviluppo della vista. I bambini devono essere incoraggiati precocemente ad addormentarsi da soli e non in braccio ai genitori. In questo modo saranno in grado di stare tranquilli in caso di risveglio notturno.

Per ridurre al minimo il rischio di sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS), i lattanti devono sempre dormire in posizione supina anziché prona o sul fianco. Questa raccomandazione ha contribuito a ridurre l’incidenza della SIDS negli ultimi anni. Inoltre, i lattanti non devono dormire con cuscini morbidi, giocattoli o coperte pesanti, che possano bloccare la loro respirazione. Anche mettere il bambino a dormire con il ciuccio contribuisce a prevenire la SIDS (prima di dare il ciuccio a un bambino allattato al seno è necessario che abbia almeno 1 mese di vita o che si sia abituato all’allattamento al seno). (Vedere anche Prevenzione della SIDS.)