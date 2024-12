Panoramica sull’alimentazione di neonati e lattanti

La quantità di cibo assunta dal bambino varia di giorno in giorno. Queste piccole variazioni sono comuni e devono destare preoccupazione solo se il bambino mostra segni di malattia o cambiamenti della crescita, in particolare il percentile del peso (vedere Lunghezza e altezza).

I neonati perdono normalmente un po’ di peso subito dopo la nascita, ma quelli che perdono più del 5-7% del peso alla nascita nella prima settimana sono denutriti e possono avere disturbi alimentari. Il peso alla nascita viene recuperato in due settimane circa nel caso di allattamento al seno e in 10 giorni circa in caso di allattamento artificiale; dopodiché, nei primi mesi, il neonato dovrebbe crescere di 20-30 grammi al giorno. Normalmente i neonati raddoppiano il peso alla nascita intorno ai 5 mesi di vita.

I neonati normali hanno riflessi attivi che li aiutano a trovare il capezzolo e alimentarsi. Si tratta dei riflessi di radicamento e di suzione. Nel riflesso di radicamento, toccando qualsiasi lato della bocca o delle labbra, il neonato gira la testa da quel lato e apre la bocca. Questo riflesso consente ai neonati di trovare il capezzolo. Nel riflesso di suzione, se gli viene inserito in bocca un oggetto (ad esempio il succhiotto), il neonato inizia immediatamente a succhiare. Questi riflessi consentono ai neonati di essere allattati al seno immediatamente; i medici raccomandano pertanto di porre il bambino al seno della madre immediatamente dopo la nascita. Se ciò non avviene, l’alimentazione inizia almeno entro 4 ore dalla nascita. L’allattamento con latte artificiale è anche una possibilità.

La maggior parte dei bambini inghiotte l’aria insieme al latte. Solitamente, i bambini non riescono a ruttare da soli e i genitori devono aiutarli. I neonati dovrebbero essere tenuti in posizione eretta, appoggiati al torace del genitore con la testa contro la sua spalla e aiutati con dei leggeri colpetti sulla schiena. I colpetti e la pressione contro la spalla consentono l’eliminazione dell’aria con un rumoroso ruttino, spesso accompagnato dal rigurgito di una piccola quantità di latte.

Il momento in cui vengono introdotti cibi solidi dipende dalle esigenze del lattante e dal fatto che sia pronto o meno. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’American Academy of Pediatrics (AAP) raccomandano l'esclusivo allattamento al seno per circa 6 mesi, con l’introduzione di cibi solidi dopo questo periodo. Altre organizzazioni suggeriscono ai genitori di introdurre cibi solidi tra i 4 e i 6 mesi di età, continuando l’allattamento al seno o con il biberon. I segni che indicano che un bambino è pronto per i cibi solidi includono un buon controllo della testa e del collo, la capacità di stare seduto in posizione eretta se sostenuto, l’interesse per il cibo, l’apertura della bocca quando gli viene offerto del cibo con un cucchiaio e l’inghiottimento del cibo invece che sputarlo fuori. La maggior parte dei bambini inizia a mostrare questi segni entro i 6 mesi di età. L’introduzione di cibi solidi prima dei 4 mesi di età non è raccomandata.