In primo luogo, i medici:

trattano qualsiasi problema di salute che potrebbe essere la causa della DE

prendono in considerazione la modifica di eventuali farmaci assunti che potrebbero causare DE

Può anche venire consigliato di:

Perdere peso

Smettere di fumare

Bere meno alcol

Tuttavia, il trattamento principale per la disfunzione erettile è farmacologico. Vengono generalmente prescritte:

pillole, come il sildenafil (Viagra)

I farmaci come il sildenafil sono detti inibitori della fosfodiesterasi. Si assumono circa un’ora prima di avere rapporti sessuali. Queste pillole non si devono prendere se si assumono anche certi tipi di farmaci per il cuore, detti nitrati. I nitrati, come la nitroglicerina, sono farmaci per il dolore toracico.

Qualora non si possano assumere inibitori della fosfodiesterasi, il medico può:

prescrivere un farmaco da iniettare nel pene prima del rapporto sessuale

prescrivere un farmaco da applicare all’interno dell’orifizio uretrale prima del rapporto sessuale

consigliare l’uso di un dispositivo aspiratore

Si tratta di un tubo rotondo in plastica, che si posiziona sopra il pene, dotato di una pompa manuale che si utilizza per estrarre l’aria, provocando un’erezione. Una volta raggiunta l’erezione, si applica un anello o una fascia attorno alla base del pene per mantenerla quando la pompa viene rimossa.

Se si soffre di una forma grave di DE e nessuno di questi trattamenti è efficace,

può essere eseguito un intervento chirurgico per impiantare una protesi peniena

La protesi può essere un cilindro di silicone solido che mantiene il pene sempre rigido oppure un dispositivo gonfiabile dotato di una pompa per consentire l’erezione.