Panoramica sulla funzione e disfunzione sessuale negli uomini

La normale attività sessuale è il risultato di una complessa interazione che riguarda sia la mente che il corpo. La risposta sessuale viene prodotta dalla collaborazione tra mente, sistema nervoso, apparato circolatorio ed endocrino (ormonale). La risposta sessuale maschile è sotto il controllo di un delicato e bilanciato equilibrio tra questi sistemi.

Il desiderio (definito anche desiderio sessuale o libido) è la volontà di intraprendere un rapporto sessuale. Può essere stimolato da pensieri, parole, vista, odori, o dal tatto. Il desiderio conduce al primo stadio del ciclo della risposta sessuale: l’eccitazione.

Segue quindi l’eccitazione sessuale. Durante l’eccitazione, il cervello invia segnali nervosi verso il midollo spinale e fino al pene. Le arterie che portano il sangue ai tessuti erettili (corpi cavernosi e corpo spongioso) rispondono tramite l’allargamento (rilassamento e dilatazione). Le arterie allargate aumentano considerevolmente il flusso di sangue verso queste aree, che si riempiono di sangue e aumentano di volume. Questa espansione esercita una pressione che comprime le vene, che normalmente drenano il sangue dal pene, rallentando il deflusso di sangue elevando quindi la pressione sanguigna all’interno del pene. Questa pressione elevata nel pene causa la rigidità e l’erezione. Inoltre, aumenta la tensione muscolare in tutto il corpo.

Nella fase di mantenimento, l’eccitazione e la tensione muscolare si intensificano.

Orgasmo: è il picco o l’acme dell’eccitazione sessuale. Al momento dell’orgasmo, la tensione muscolare aumenta in tutto il corpo, i muscoli pelvici si contraggono e ha luogo l’eiaculazione.

L’eiaculazione si verifica quando i nervi stimolano le contrazioni muscolari negli organi riproduttivi maschili: le vescicole seminali, la prostata, i dotti dell’epididimo e il vaso deferente. Queste contrazioni spingono lo sperma dentro l’uretra. La contrazione dei muscoli intorno all’uretra spinge ulteriormente lo sperma fuori dal pene. Anche il collo vescicale si contrae, impedendo allo sperma di refluire nella vescica.

Organi riproduttivi maschili

Sebbene eiaculazione e orgasmo si verifichino spesso quasi contemporaneamente, sono comunque eventi separati. Raramente, l’eiaculazione si manifesta senza orgasmo. Inoltre, l’orgasmo si può verificare in assenza di eiaculazione, specialmente prima della pubertà, o come effetto collaterale di certi farmaci (per esempio gli antidepressivi) o dopo un intervento chirurgico (come la rimozione del colon o della ghiandola prostatica). Normalmente l’orgasmo è un’esperienza molto piacevole.

Nella fase di risoluzione, il corpo ritorna a uno stato non eccitato. Una volta conclusa l’eiaculazione o dopo l’orgasmo, le arterie del pene si restringono e la muscolatura liscia del corpo cavernoso e del corpo spongioso si contrae, riducendo l’afflusso del sangue, aumentando il deflusso del sangue e facendo in modo che il pene ritorni flaccido (detumescenza). Dopo l’orgasmo, gli uomini non possono avere altre erezioni per un certo periodo di tempo (periodo refrattario), spesso per solo 20 minuti o meno nei soggetti giovani, ma per periodi più lunghi nei soggetti adulti. L’intervallo di tempo tra le erezioni generalmente aumenta con l’età.